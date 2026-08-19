Ballando con le Stelle, svelato il sesto concorrente ufficiale: «Sono pronto a gareggiare»

Si allunga il cast della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, pronto a tornare in prima serata sabato 3 ottobre. Dopo le prime conferme, è arrivato anche il nome del sesto concorrente ufficiale: Riccardo Rossi.

L’attore e comico romano si aggiunge ad Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi e Jimmy Ghione, già annunciati nei giorni scorsi.

Riccardo Rossi e il messaggio a Milly Carlucci

La partecipazione di Rossi è stata ufficializzata attraverso i canali social del programma. L’attore ha accolto la chiamata con entusiasmo e ironia, presentandosi addirittura con le claquette e ricordando la sua passione per il tip tap.

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«Eccomi Milly, guarda che ho qua, le claquette! Sono felice di essere stato convocato da te per partecipare a Ballando con le Stelle», ha scherzato Rossi, spiegando di essersi già messo al lavoro e citando Fred Astaire come uno dei suoi grandi miti.

Un annuncio perfettamente in linea con lo stile dell’attore, che promette dunque di portare sulla pista non soltanto la voglia di mettersi alla prova, ma anche la sua consueta vena comica.

Gli altri nomi che potrebbero entrare nel cast

Il cast, però, non sarebbe ancora completo. Tra i personaggi accostati alla nuova edizione nelle ultime indiscrezioni figurano anche Mario Ermito, già protagonista del Grande Fratello, e Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote diventato molto popolare sui social.

Per il momento si tratta di indiscrezioni e bisognerà attendere gli annunci ufficiali per conoscere tutti i protagonisti che si sfideranno sulla pista di Rai 1.

Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli?

Grande attenzione anche alla composizione della giuria. Uno dei temi più discussi riguarda infatti il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli, che non dovrebbe prendere parte alla nuova stagione del programma.

Ed è già partito il toto-nomi per individuare chi potrebbe sedersi al suo posto. Le indiscrezioni circolate finora chiamano in causa personaggi molto diversi tra loro: da Giuseppe Cruciani a Geppi Cucciari, passando per Simona Ventura e Barbara D’Urso.

Milly Carlucci e la produzione mantengono per ora il riserbo. Con l'avvicinarsi del debutto del 3 ottobre, però, nuovi annunci dovrebbero completare progressivamente il cast e chiarire soprattutto quale sarà la nuova formazione della giuria.