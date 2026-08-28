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Ballando con le Stelle, svelato il decimo concorrente ufficiale: ecco chi scenderà in pista

Ballando con le Stelle, svelato il decimo concorrente ufficiale: ecco chi scenderà in pista

Il cast della nuova edizione continua a prendere forma: un nuovo volto si aggiunge alla squadra pronta a mettersi alla prova sulla pista di Rai 1

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Un altro tassello va al suo posto nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il decimo concorrente ufficiale del dance show di Rai 1 è Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato negli ultimi anni un personaggio molto seguito sui social.

La ventunesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci prenderà il via sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1. Gli annunci dei protagonisti stanno arrivando progressivamente attraverso i canali ufficiali della trasmissione.

Chi è Alberto Ravagnani

Classe 1993, Ravagnani è diventato popolare soprattutto grazie alla sua attività sui social, dove ha affrontato per anni temi legati alla fede, alla spiritualità e al mondo giovanile utilizzando un linguaggio diretto e lontano dagli schemi tradizionali.

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Ordinato sacerdote nel 2018 nell'Arcidiocesi di Milano, all'inizio del 2026 ha annunciato la decisione di lasciare il ministero sacerdotale. Una scelta che ha suscitato grande attenzione mediatica e che Ravagnani ha successivamente raccontato anche attraverso i suoi canali social e nel libro La scelta.

Ora per lui si apre un capitolo completamente diverso: quello della televisione e della danza, con la partecipazione a uno dei programmi più popolari del sabato sera di Rai 1.

I dieci concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2026

Con l'ingresso di Alberto Ravagnani, sono dieci i concorrenti finora ufficializzati:

  1. Alessandro Matri – ex calciatore
  2. Aurora Ramazzotti – conduttrice e content creator
  3. Eugenio Finardi – cantautore
  4. Noemi Bocchi – flower designer e compagna di Francesco Totti
  5. Jimmy Ghione – storico inviato televisivo
  6. Riccardo Rossi – attore, comico e conduttore
  7. Anna Safroncik – attrice
  8. Manuela Moreno – giornalista e conduttrice Rai
  9. Monica Guerritore – attrice e regista
  10. Alberto Ravagnani – ex sacerdote, scrittore e influencer 

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