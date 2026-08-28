Ballando con le Stelle, svelato il decimo concorrente ufficiale: ecco chi scenderà in pista

Un altro tassello va al suo posto nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il decimo concorrente ufficiale del dance show di Rai 1 è Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato negli ultimi anni un personaggio molto seguito sui social.

La ventunesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci prenderà il via sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1. Gli annunci dei protagonisti stanno arrivando progressivamente attraverso i canali ufficiali della trasmissione.

Chi è Alberto Ravagnani

Classe 1993, Ravagnani è diventato popolare soprattutto grazie alla sua attività sui social, dove ha affrontato per anni temi legati alla fede, alla spiritualità e al mondo giovanile utilizzando un linguaggio diretto e lontano dagli schemi tradizionali. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Ordinato sacerdote nel 2018 nell'Arcidiocesi di Milano, all'inizio del 2026 ha annunciato la decisione di lasciare il ministero sacerdotale. Una scelta che ha suscitato grande attenzione mediatica e che Ravagnani ha successivamente raccontato anche attraverso i suoi canali social e nel libro La scelta.

Ora per lui si apre un capitolo completamente diverso: quello della televisione e della danza, con la partecipazione a uno dei programmi più popolari del sabato sera di Rai 1.

I dieci concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2026

Con l'ingresso di Alberto Ravagnani, sono dieci i concorrenti finora ufficializzati: