Ballando con le Stelle 2026, svelato il nono concorrente: è un volto amatissimo

Il cast della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle continua a prendere forma. Il dance show di Rai 1 tornerà in prima serata sabato 3 ottobre e nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di un altro nome di primo piano: Monica Guerritore sarà tra i concorrenti.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del programma, dove la celebre attrice ha confermato con entusiasmo la sua partecipazione:

«Allora, ci diamo un appuntamento? Io ci sarò, a Ballando con le Stelle. E tu?».

Monica Guerritore si aggiunge agli altri otto concorrenti

Con l’ingresso di Monica Guerritore salgono a nove i protagonisti finora ufficializzati. Prima di lei erano stati annunciati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno.

Il cast, tuttavia, non sarebbe ancora completo. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, tra i possibili nuovi concorrenti figurerebbero anche Mario Ermito, già protagonista del Grande Fratello, e Alberto Ravagnani, ex sacerdote molto conosciuto sui social.

Rivoluzione nella giuria di Ballando con le Stelle

Le novità della nuova edizione non riguardano soltanto i concorrenti. Particolare attenzione è infatti rivolta alla composizione della giuria, destinata a cambiare dopo due addii importanti.

Selvaggia Lucarelli non dovrebbe più sedere dietro al celebre bancone del programma, mentre anche lo storico giurato Fabio Canino ha annunciato l’intenzione di lasciare Ballando con le Stelle per dedicarsi a nuovi progetti.

A questo punto resta da capire chi raccoglierà le loro eredità. Le indiscrezioni indicano diversi personaggi che potrebbero entrare nella nuova giuria: tra i nomi circolati ci sono Giuseppe Cruciani, Geppi Cucciari, Simona Ventura e Barbara D’Urso.