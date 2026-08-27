Ballando con le Stelle, Fabio Canino lascia dopo 17 anni: «È il momento». Ma spunta un retroscena

Terremoto a Ballando con le Stelle. Dopo settimane di indiscrezioni, Fabio Canino ha annunciato ufficialmente la sua uscita dalla giuria dello show condotto da Milly Carlucci, chiudendo un'avventura durata ben 17 anni.

O almeno questa è la versione raccontata dal diretto interessato. Perché poche ore dopo è arrivata la precisazione del giornalista Giuseppe Candela, secondo il quale Canino non avrebbe scelto di lasciare il programma, ma semplicemente non sarebbe stato riconfermato.

Fabio Canino annuncia l'addio a Ballando con le Stelle

È stato lo stesso Canino a comunicare la decisione attraverso Instagram, spiegando di pensare all'addio già da tempo.

«Era nell'aria. Per la verità è un anno che ci penso: lascio la giuria del mio amato Ballando con le Stelle. Beh, dopo 17 anni di onorato servizio ci sta», ha scritto.

Il conduttore e attore ha spiegato di aver sempre cercato di interpretare il ruolo di giudice senza trasformarsi nel protagonista dello show: «In quella giuria ho cercato sempre di stare un passo indietro senza fare il fenomeno, cercando di divertirmi con i concorrenti e non dei concorrenti».

Poi un passaggio che potrebbe alimentare ulteriormente le indiscrezioni: «Alcuni eventi quest'estate mi hanno convinto che era giunto il momento».

Canino ha comunque escluso qualsiasi scenario traumatico, ringraziando il pubblico che in questi anni lo ha seguito, sostenuto e anche criticato.

L'appello ironico a Pier Silvio Berlusconi

In un successivo video pubblicato sui social, Canino ha ribadito la volontà di dedicarsi a nuove esperienze professionali: «È il momento di fare anche altre cose, bisogna avere il coraggio di lasciare la strada maestra e tentare delle strade incerte».

Poi la battuta indirizzata direttamente a Pier Silvio Berlusconi, che inevitabilmente ha acceso la curiosità sul suo futuro televisivo.

«Forse il bancone di Ballando non mi basta più? Forse voglio la tavola rotonda come i cavalieri? Chi lo sa… Pier Silvio, io sono pronto adesso… se vogliamo…».

Un messaggio pronunciato con ironia, ma che potrebbe nascondere il desiderio di aprire un nuovo capitolo professionale anche lontano dalla Rai.

Giuseppe Candela: «Canino non lascia, non è stato riconfermato»

A cambiare completamente la prospettiva è stato però Giuseppe Candela. Il giornalista ha contestato pubblicamente la ricostruzione dell'ex giudice, sostenendo che la separazione da Ballando con le Stelle non sarebbe stata una scelta di Canino.

«La tv è pure finzione e lo sappiamo, ma Canino non lascia Ballando con le Stelle: non è stato riconfermato», ha scritto Candela.

Il giornalista ha inoltre sottolineato un particolare: Milly Carlucci non viene mai citata né nel post né nel video con cui Canino ha annunciato il suo addio.

Due versioni, dunque, decisamente differenti. Da una parte Fabio Canino parla della volontà di cambiare strada dopo 17 anni; dall'altra Candela sostiene che dietro l'uscita ci sarebbe una decisione della produzione.

In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, una cosa appare certa: la nuova edizione di Ballando con le Stelle partirà con una giuria diversa e senza uno dei suoi volti storici.