Ballando con le Stelle 2026, svelata la settima concorrente: «Sono super felice, non vedo l'ora»

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua a prendere forma. Il programma condotto da Milly Carlucci, che tornerà su Rai 1 sabato 3 ottobre con la sua ventunesima edizione, ha annunciato ufficialmente la sua settima concorrente: Anna Safroncik.

L’attrice si aggiunge ai nomi già svelati nelle scorse settimane: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione e Riccardo Rossi.

Anna Safroncik: «Con il cuore ballo, con il corpo non so come si fa»

È stata la stessa Safroncik a raccontare sui social tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura televisiva. Per lei sarà anche l’occasione per colmare una piccola lacuna personale: nonostante la passione per la danza e una famiglia in cui il ballo è di casa, non ha mai realmente imparato a ballare.

«Tutta la mia famiglia balla, ma io no – ha raccontato l’attrice –. Questa cosa mi è sempre rimasta qui, perché mi piace e vorrei farlo. Con il cuore ballo, ma con il corpo non so come si fa».

Da qui la felicità per la chiamata di Ballando con le Stelle: «Sono super felice, perché per un’attrice imparare un’altra skill è fantastico. Non vedo l’ora di iniziare».

Mario Ermito e Alberto Ravagnani tra i possibili nuovi concorrenti

Il cast, però, potrebbe non essere ancora completo. Tra i nomi circolati nelle ultime indiscrezioni figurano anche Mario Ermito, già protagonista del Grande Fratello, e Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote diventato molto popolare sui social.

Nelle prossime settimane potrebbero dunque arrivare ulteriori annunci ufficiali prima dell’inizio dello show.

Dopo Selvaggia Lucarelli è toto-nomi per la giuria

Grande attenzione anche sulla composizione della giuria. Selvaggia Lucarelli non dovrebbe farne parte nella nuova edizione e resta da capire chi potrebbe raccoglierne l’eredità dietro il celebre bancone di Ballando.

Le indiscrezioni hanno fatto circolare diversi nomi di peso: da Giuseppe Cruciani a Geppi Cucciari, passando per Simona Ventura e Barbara D’Urso.

Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali. Con il cast dei concorrenti che si arricchisce progressivamente, quello della nuova giuria resta quindi uno dei principali interrogativi in vista del debutto del 3 ottobre su Rai 1.