Ballando con le Stelle 2026, ufficializzato il quinto concorrente: ecco di chi si tratta

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua a prendere forma. Dopo l’ufficializzazione dell’ex calciatore Alessandro Matri, di Aurora Ramazzotti, di Eugenio Finardi e di Noemi Bocchi, arriva un altro volto molto conosciuto dal pubblico televisivo: Jimmy Ghione.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Per lo storico inviato di Striscia la Notizia si apre così una nuova esperienza televisiva, questa volta decisamente diversa da quelle che lo hanno reso popolare: niente servizi e inchieste, ma scarpe da ballo e giudizi della giuria sulla pista di Rai 1.

Il nome di Ghione circolava già da alcuni giorni tra quelli indicati per la nuova edizione del programma. Chi lo aveva inserito tra i concorrenti destinati a cimentarsi con tango, samba e cha cha cha.

Chi è Jimmy Ghione

Jimmy Ghione, all’anagrafe Gianluigi Ghione, è nato a Torino il 21 gennaio 1964. Dopo il diploma da geometra conseguito in Svizzera, si trasferisce negli Stati Uniti e studia recitazione per quattro anni in Florida. Tornato in Italia, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo tra teatro, radio e cinema.

Nel corso della sua carriera recita in diverse produzioni, tra cui Noi uomini duri di Maurizio Ponzi, La bottega dell’orefice, Piccolo grande amore di Carlo Vanzina e Le nuove comiche di Neri Parenti. Compare anche nella soap Un posto al sole.

La grande popolarità arriva però nel 1998, quando entra nella squadra di Striscia la Notizia come inviato. Da allora realizza migliaia di servizi e inchieste, occupandosi soprattutto di Roma e diventando uno dei volti più riconoscibili del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Ha inoltre condotto per due stagioni Striscia la domenica.

Ora, a 62 anni, per Jimmy Ghione arriva una sfida completamente diversa. Dopo quasi trent’anni trascorsi davanti alle telecamere nelle vesti di inviato, dovrà dimostrare le proprie capacità anche sulla pista di Ballando con le Stelle.