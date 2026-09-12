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Ballando con le Stelle 2026, svelato l'ultimo nome del cast: è una star amatissima

Ballando con le Stelle 2026, svelato l'ultimo nome del cast: è una star amatissima

Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, arriva il sì che Milly Carlucci aspettava: una celebre attrice italiana è pronta a mettersi alla prova sulla pista di Rai 1

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 si arricchisce di un nome di assoluto prestigio. Ornella Muti è ufficialmente la tredicesima concorrente della nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, che tornerà in prima serata su Rai 1 sabato 3 ottobre.

Ornella Muti dice sì a Milly Carlucci

Dopo settimane di indiscrezioni, trattative e voci su una possibile rinuncia, è arrivata la conferma. Ornella Muti scenderà sulla pista di Ballando con le Stelle.

L'annuncio è arrivato attraverso un video social nel quale compare anche la figlia Naike Rivelli. L'attrice ha confermato con poche parole la sua partecipazione: «Sì, ci vado a Ballando con le Stelle».

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Un vero colpo per Milly Carlucci, che porta così nel programma una delle attrici italiane più conosciute anche a livello internazionale.

I tredici concorrenti di Ballando con le Stelle 2026

Con l'ingresso di Ornella Muti diventano dunque tredici i concorrenti ufficiali della nuova edizione.

In pista ci saranno Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus, Milan e della Nazionale; Aurora Ramazzotti, conduttrice e figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti; il cantautore Eugenio Finardi; Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti; l'ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione; l'attore e conduttore Riccardo Rossi; l'attrice Anna Safroncik e la giornalista del Tg2 Manuela Moreno.

A loro si aggiungono Monica Guerritore, protagonista del cinema e del teatro italiano; Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato molto popolare sui social; l'attore Massimo Ghini e il campione di salto triplo Andy Díaz Hernández. Il tredicesimo nome è ora quello di Ornella Muti.

Svelate anche le prime coppie

Intanto Milly Carlucci ha iniziato a svelare anche gli abbinamenti tra vip e maestri. Aurora Ramazzotti ballerà con Nikita Perotti, mentre Noemi Bocchi sarà affiancata da Giovanni Pernice.

Per Alessandro Matri ci sarà Giada Lini, mentre Massimo Ghini farà coppia con Valentina Fiorini. La giornalista Manuela Moreno sarà accompagnata da Carlo Aloia e il campione Andy Díaz ballerà con Gioia Giovanatti

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