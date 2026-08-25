Ballando con le stelle, Milly Carlucci decide su Paolo Belli. E Zazzaroni annuncia Barbara D'Urso in giuria

Grandi manovre a Ballando con le Stelle. In vista della nuova edizione dello show di Rai 1, Milly Carlucci starebbe preparando un significativo rinnovamento della squadra, con due nomi destinati a catalizzare l'attenzione: Barbara D’Urso e Paolo Belli.

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane trovano nuove conferme: D’Urso sarebbe sempre più vicina a un posto nella giuria, mentre per Belli si profila il ritorno nel ruolo che per anni lo ha visto al fianco della padrona di casa.

Barbara D’Urso dalla pista al tavolo dei giudici

Per Barbara D’Urso si tratterebbe di un cambio di prospettiva radicale. Dopo l'esperienza sulla pista nella passata edizione, la popolare conduttrice potrebbe ritrovarsi dall'altra parte, chiamata questa volta a giudicare le esibizioni dei concorrenti.

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Un ingresso di grande peso televisivo, soprattutto perché coinciderebbe con l'uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, destinata a Mediaset. Quest'ultima è stata annunciata alla conduzione della prossima edizione de L'Isola dei Famosi insieme ad Alvin.

Barbara D’Urso, tuttavia, non dovrebbe essere considerata semplicemente la sostituta della giornalista. A sottolinearlo è Ivan Zazzaroni, secondo il quale le due personalità sono troppo differenti perché possa esserci una vera e propria successione nel ruolo.

Il direttore del Corriere dello Sport punta soprattutto sulla capacità televisiva di D'Urso e sulla rapidità delle sue reazioni, caratteristiche che potrebbero modificare sensibilmente gli equilibri e il clima della giuria. L'obiettivo, dunque, non sarebbe trovare una "nuova Lucarelli", ma introdurre un personaggio capace di imprimere una propria identità al programma.

Paolo Belli verso la riconferma

L'altra novità riguarda Paolo Belli, per lunghissimo tempo presenza fissa accanto a Milly Carlucci.

Dopo aver lasciato temporaneamente il suo storico ruolo per cimentarsi come concorrente sulla pista, il musicista sarebbe ora destinato a rientrare nella squadra del programma. Le indiscrezioni più recenti parlano infatti di una volontà della produzione di confermarlo.

Una decisione che arriva dopo settimane particolarmente dolorose per l'artista. Il 13 luglio scorso Belli è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Reggiano nel quale ha perso la vita un uomo. Dopo la tragedia il cantante, profondamente scosso, ha sospeso gli impegni del tour estivo e mantenuto un forte riserbo pubblico.

Proprio per questo, secondo le indiscrezioni, la scelta di Milly Carlucci e della produzione avrebbe anche un significato umano: non lasciare solo un amico e un collaboratore storico in un momento così delicato.

Naturalmente, resta necessario attendere gli sviluppi degli accertamenti sull'incidente e soprattutto le comunicazioni ufficiali della Rai e della produzione.