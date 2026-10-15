Scontrini e ricevute, quali conservare e per quanto tempo

A cura della Redazione

Dagli acquisti nei negozi,alle spese mediche e alle bollette: ecco quando è importante conservare le ricevute per evitare problemi con garanzie, detrazioni fiscali e pagamenti.

Molti hanno l'abitudine di gettare gli scontrini subito dopo un acquisto.Ma quali ricevute è davvero necessario conservare e per quanto tempo?

La risposta dipende dal tipo di spesa e dall'utilizzo che si intende fare. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Scontrini degli acquisti: attenzione alla garanzia

Quando si acquista un elettrodomestico, uno smartphone o un altro prodotto, è opportuno conservare lo scontrino per almeno due anni. È questo, generalmente, il periodo della garanzia legale per i beni nuovi acquistati da un consumatore.

Lo scontrino, tuttavia, non è l'unica prova valida: anche una fattura o un altro documento che dimostri l'acquisto può essere utile. Per i prodotti usati acquistati da un venditore professionale, la garanzia può essere concordata per un periodo inferiore, ma non sotto un anno.

Spese mediche e farmaci: cinque anni

Gli scontrini parlanti della farmacia, le fatture delle visite specialistiche e le ricevute delle prestazioni sanitarie ,utilizzate per ottenere detrazioni fiscali, devono essere ,generalmente, conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2025 e detratta nella dichiarazione presentata nel 2026, il termine ordinario arriva al 31 dicembre 2031.

Bollette di luce, gas e acqua

Per le bollette domestiche di luce, gas e acqua, il termine di prescrizione è di due anni, secondo le condizioni previste dalla normativa.

È comunque prudente conservare le ricevute dei pagamenti, soprattutto in presenza di contestazioni, interruzioni della prescrizione o vecchie fatture soggette a regole differenti.

Scontrini del supermercato: si possono buttare?

Per la normale spesa alimentare non esiste un obbligo generale di conservare lo scontrino per anni.

Conviene però tenerlo almeno fino a quando si è verificata la correttezza dell'importo pagato e l'eventuale necessità di contestare un prodotto difettoso o non conforme.

Un consiglio pratico: fotografare le ricevute

Gli scontrini stampati su carta termica tendono a scolorirsi con il tempo, diventando spesso illeggibili.

Per quelli importanti è utile realizzare una copia digitale, fotografandoli , scansionandoli e archiviandoli in una cartella sul computer o sul telefono.

Attenzione, però: per alcuni documenti fiscali possono essere richieste specifiche modalità di conservazione. Una semplice fotografia non sostituisce sempre l'originale.

In conclusione, non tutti gli scontrini devono essere conservati, ma gettarli indiscriminatamente può creare problemi. Bastano pochi accorgimenti per tutelarsi ed evitare spiacevoli sorprese.