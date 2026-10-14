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Temptation Island, Sabrina Soussi ricorre alla chirurgia estetica: cosa ha rifatto e come sta dopo l'intervento

Temptation Island, Sabrina Soussi ricorre alla chirurgia estetica: cosa ha rifatto e come sta dopo l'intervento

L’ex fidanzata di Giovanni Grazioso ha condiviso sui social la sua esperienza in clinica, raccontando ai follower le ore trascorse in sala operatoria e rassicurandoli sulle sue condizioni di salute

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Sabrina Soussi, una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, è tornata al centro dell’attenzione dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al décolleté.

La catanese aveva partecipato al reality insieme all’allora fidanzato Giovanni Grazioso, oggi tronista di Uomini e Donne. Il loro percorso era stato caratterizzato dalla vicinanza di Sabrina al single Lory Ferrari, attualmente corteggiatore della tronista Giorgia Angeloni, e dalle continue richieste di confronto di Giovanni. I due avevano lasciato il programma separatamente, senza riuscire a recuperare un rapporto sereno neppure nelle puntate speciali.

Le critiche social e il cambiamento fisico

Dopo l’esperienza televisiva, Sabrina Soussi era stata bersaglio di numerose critiche sui social, alcune rivolte anche al suo aspetto fisico. Nei mesi successivi si era sottoposta a un rinofiller per modificare leggermente il profilo del naso e aveva perso qualche chilo. Un cambiamento notato anche dall’ex fidanzato Giovanni Grazioso, che durante una puntata speciale aveva espresso apprezzamento per la sua forma fisica. Lo stesso Giovanni aveva più volte preso le distanze dagli attacchi degli hater, invitando il pubblico a rispettarla.

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L’intervento e il messaggio ai follower

Nelle scorse ore Sabrina ha annunciato su Instagram di essersi sottoposta a un nuovo intervento estetico, questa volta al décolleté. Prima di entrare in sala operatoria aveva dichiarato: «Ragazzi, buongiorno. Oggi finalmente è arrivato il mio giorno tanto atteso, cioè entrerò in sala operatoria. Più tardi scoprirete il perché e cosa andrò a fare». Successivamente ha rassicurato i follower sulle sue condizioni di salute: «Sono entrata in sala operatoria alle 12.30, sono uscita alle 8 di sera. L’intervento è durato 6 ore circa, quindi poi il tempo che mi sono svegliata e tutto si è fatto un po’ tardino. Ma l’importante è che è andata benissimo, anzi alla grande».

L’ex protagonista di Temptation Island ha infine ringraziato quanti le hanno inviato messaggi di affetto e sostegno, promettendo di condividere un video dell’intera giornata trascorsa in clinica: «Vi mando un grosso bacio e ringrazio soprattutto chi mi sostiene, chi mi manda dei messaggi davvero carissimi. Sappiate che vi leggo tutti».

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