Bollette troppo alte? Cinque trucchi per risparmiare in casa

Dalla lavatrice al frigorifero, cinque accorgimenti pratici per tagliare gli sprechi e alleggerire le spese familiari.

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Con l'arrivo della stagione fredda, aumentano i consumi domestici di luce, gas e acqua. Eppure, modificando alcune abitudini quotidiane, è possibile ridurre gli sprechi senza rinunciare al comfort.

1. Lavatrice: scegliere la temperatura giusta

Per il bucato quotidiano, quando i tessuti e il livello di sporco lo consentono, un lavaggio a 30 gradi può essere sufficiente. Utilizzare programmi a temperature più basse permette di ridurre l'energia necessaria per riscaldare l'acqua.

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2. Frigorifero: attenzione alla temperatura

Impostare il frigorifero intorno ai 4 gradi e il congelatore a -18 gradi aiuta a conservare correttamente gli alimenti senza inutili consumi. Evitare inoltre di inserire pietanze ancora calde.

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3. Elettrodomestici: eliminare i consumi nascosti

Televisori, decoder e altri dispositivi possono continuare a consumare energia anche in standby. Utilizzare una ciabatta con interruttore consente di spegnere completamente gli apparecchi quando non servono, purché non richiedano alimentazione continua.

4. Acqua calda: bastano pochi minuti

Ridurre la durata della doccia da dieci a cinque minuti può diminuire sensibilmente il consumo di acqua e l'energia necessaria per riscaldarla. Anche installare un soffione a basso flusso può contribuire al risparmio.

5. Cucina: sfruttare il calore

Utilizzare il coperchio durante la cottura e scegliere pentole proporzionate ai fornelli permette di limitare le dispersioni di calore. Per molte preparazioni, inoltre, la pentola a pressione riduce i tempi di cottura.

Inoltre, si consiglia di controllare periodicamente le bollette e confrontare i consumi in kWh e metri cubi, anziché soltanto gli importi, aiuta a individuare eventuali aumenti e sprechi.