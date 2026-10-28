Pioggia e umidità: come proteggere scarpe e giacche durante l'autunno

Scarpe e giacche bagnate con l'arrivo dell'autunno pongono rischi pratici e di salute domestica. Ecco come asciugare correttamente calzature e soprabiti dopo giornate piovose, per evitare danni ai tessuti, cattivi odori e proliferazione di muffe.

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Con l'arrivo dell'autunno, le giornate piovose e l'aumento dell'umidità mettono a dura prova scarpe, giacche e altri capi di abbigliamento. Tornare a casa con le scarpe bagnate o il cappotto umido è una situazione piuttosto comune, ma asciugare gli indumenti nel modo sbagliato può danneggiare i tessuti, favorire la comparsa di cattivi odori e, in alcuni casi, provocare la formazione di muffe.

Bastano alcune semplici attenzioni quotidiane per conservare più a lungo scarpe e giacche, evitando anche spese inutili per sostituirle.

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Scarpe bagnate: attenzione a termosifoni e asciugacapelli

Uno degli errori più frequenti è sistemare le scarpe bagnate direttamente sul termosifone oppure utilizzare un asciugacapelli ad alta temperatura per accelerarne l'asciugatura. Il calore eccessivo, tuttavia, può deformare le calzature, irrigidire la pelle e compromettere le colle utilizzate nella loro fabbricazione.

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La soluzione migliore consiste, quindi, nel rimuovere lacci e solette, tamponare l'umidità con un panno asciutto e lasciare le scarpe in un ambiente ben ventilato, lontano da fonti di calore diretto.

Per assorbire parte dell'acqua si può inserire, inoltre, all'interno della scarpa della carta assorbente bianca, sostituendola quando diventa umida. Meglio evitare la carta di giornale, perché l'inchiostro potrebbe macchiare i materiali chiari.

Giacche e cappotti: mai riporli bagnati nell'armadio

Dopo una giornata di pioggia, può capitare di appendere immediatamente la giacca nell'armadio. È un'abitudine da evitare. L'umidità trattenuta nei tessuti, soprattutto negli spazi chiusi e poco ventilati, può favorire cattivi odori e proliferazione di muffe.

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Il consiglio è appendere il capo su una gruccia, lasciandolo asciugare completamente in una stanza arieggiata.

Particolare attenzione va riservata ai cappotti di lana, ai piumini e alle giacche impermeabili, che richiedono trattamenti differenti. Prima di procedere con il lavaggio o l'asciugatura è sempre opportuno controllare le indicazioni riportate sull'etichetta.

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Spray impermeabilizzanti: quando possono essere utili

Per alcune tipologie di calzature e giacche, gli spray idrorepellenti possono offrire una protezione aggiuntiva contro la pioggia. Non tutti i prodotti, però, sono adatti a qualsiasi materiale. Pelle, camoscio, tessuti tecnici e materiali sintetici richiedono trattamenti specifici.

Prima dell'applicazione è importante verificare la compatibilità del prodotto, effettuare una prova su una zona poco visibile e seguire le indicazioni di sicurezza riportate sulla confezione.Il trattamento, inoltre, non rende necessariamente impermeabile un capo che non lo è già.

Prendersi cura delle calzature e degli indumenti durante la stagione piovosa non è soltanto una questione di igiene e comfort. Una corretta asciugatura e una manutenzione regolare aiutano a prolungare la durata di scarpe e giacche, riducendo la necessità di acquistarne di nuove.