Truffe via SMS, attenzione ai falsi messaggi di banche e corrieri

Un semplice messaggio può nascondere una trappola. Ecco i segnali da non sottovalutare e i comportamenti che aiutano a difendersi

Un messaggio sul cellulare avvisa che il conto corrente è stato bloccato, che un pacco non può essere consegnato oppure che è necessario aggiornare urgentemente i propri dati personali.Ma dietro questi SMS, apparentemente innocui, può nascondersi una truffa informatica finalizzata a sottrarre denaro e informazioni riservate.

Il fenomeno è conosciuto come smishing, termine che nasce dall'unione delle parole SMS e phishing: una tecnica utilizzata dai cybercriminali per ingannare le persone attraverso messaggi che imitano le comunicazioni di banche, Poste Italiane, corrieri e altri servizi conosciuti.

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Come funziona la truffa degli SMS

Il meccanismo è semplice: la vittima riceve un messaggio che segnala un problema apparentemente urgente: come un pagamento sospetto, una carta bloccata, una spedizione in giacenza oppure un accesso anomalo al proprio conto.

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Nel testo compare generalmente un link che rimanda a un sito contraffatto, costruito per assomigliare a quello ufficiale dell'azienda o dell'istituto bancario.

Una volta aperta la pagina, viene chiesto di inserire informazioni personali, credenziali di accesso, numeri delle carte di pagamento o codici di sicurezza.

In alcuni casi, i truffatori tentano anche di convincere la vittima a telefonare a un falso servizio clienti, dove un sedicente operatore cerca di ottenere ulteriori informazioni riservate.

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I cinque segnali che devono far sospettare una truffa

Esistono, però, alcuni elementi che possono aiutare a riconoscere un SMS fraudolento:

1. Il messaggio crea un senso di urgenza. Espressioni come "Il tuo conto sarà bloccato entro 24 ore" oppure "Ultimo avviso per la consegna" servono a spingere il destinatario ad agire senza riflettere.

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2. Viene richiesto di cliccare su un link. Il collegamento può contenere il nome della banca o del corriere, ma rimandare a un indirizzo completamente diverso da quello ufficiale.

3. Si chiedono dati personali o bancari. Password, PIN e codici temporanei di autenticazione non devono essere comunicati attraverso collegamenti ricevuti via SMS.

4. Il testo presenta errori o formulazioni insolite. Errori grammaticali, traduzioni approssimative e frasi poco naturali possono essere segnali di allarme. Tuttavia, anche un messaggio scritto perfettamente può essere fraudolento.

5. Il mittente sembra affidabile, ma non lo è necessariamente. Attraverso tecniche di falsificazione del mittente, alcuni SMS truffaldini possono apparire persino nella stessa conversazione dei messaggi autentici della banca.

Falsi corrieri: attenzione ai pacchi in consegna

Una delle truffe più diffuse sfrutta gli acquisti online. Il destinatario riceve un SMS che segnala un pacco fermo in magazzino oppure un indirizzo di consegna incompleto.Per sbloccare la spedizione viene richiesto un piccolo pagamento, magari di pochi euro.

L'obiettivo, però, non è necessariamente incassare quella cifra, ma ottenere i dati della carta di credito o di debito utilizzata per effettuare il pagamento.

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Per verificare una consegna è consigliabile accedere direttamente al sito ufficiale del corriere, digitandone l'indirizzo nel browser, oppure utilizzare l'applicazione ufficiale.

Cosa fare quando arriva un SMS sospetto

La prima regola è non cliccare sui collegamenti contenuti nei messaggi sospetti e non fornire informazioni personali.

Se l'SMS sembra provenire dalla propria banca, bisogna contattare l'istituto attraverso il numero ufficiale riportato sul sito o sulla carta bancaria, evitando di utilizzare eventuali recapiti presenti nel messaggio.

Hai già cliccato sul link? Ecco come intervenire

Se ci si accorge di aver aperto un collegamento sospetto, non bisogna farsi prendere dal panico. Il semplice clic non comporta automaticamente il furto di denaro, ma occorre prestare attenzione a eventuali dati inseriti o applicazioni scaricate.

Se sono state comunicate credenziali bancarie, codici di sicurezza o informazioni relative alle carte, è necessario contattare immediatamente la banca, chiedere le misure di protezione appropriate e verificare eventuali operazioni non autorizzate.

Se è stata inserita una password, occorre modificarla attraverso il sito o l'app ufficiale e cambiarla anche sugli altri servizi nei quali viene utilizzata.

In caso di truffa o tentativo di frode, è possibile rivolgersi alla Polizia Postale, conservando SMS, schermate, numeri telefonici e ricevute delle eventuali operazioni.

La prevenzione resta la migliore difesa

I truffatori sfruttano soprattutto la fretta, la paura di perdere denaro e la preoccupazione di non ricevere un acquisto.

Per questo motivo, diffidare dei messaggi che richiedono interventi immediati è una delle precauzioni più importanti.

Bastano pochi secondi di attenzione per evitare conseguenze economiche anche molto pesanti.