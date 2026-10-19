Cambio di stagione negli armadi: come evitare cattivi odori e muffa sui vestiti

Con l'arrivo dell'autunno e il progressivo abbassamento delle temperature, torna uno degli appuntamenti domestici meno amati: il cambio di stagione negli armadi. Un'operazione che spesso viene svolta in fretta, senza considerare alcuni accorgimenti fondamentali. Conservare male i vestiti può, infatti, favorire la comparsa di cattivi odori, macchie di muffa e danni ai tessuti, soprattutto nelle abitazioni particolarmente umide.

Bastano alcune semplici precauzioni per mantenere gli indumenti puliti, profumati e in buone condizioni fino alla stagione successiva.

Pubblicità

Prima regola: mai conservare vestiti sporchi o umidi

Uno degli errori più comuni consiste nel riporre negli scatoloni o nei sacchetti sottovuoto indumenti già utilizzati, anche quando sembrano perfettamente puliti. Residui di sudore, profumi, deodoranti e piccole macchie possono, infatti, favorire la formazione di cattivi odori durante i mesi di conservazione. Prima di mettere via gli abiti estivi è quindi importante lavarli e asciugarli completamente, seguendo le indicazioni riportate sulle etichette.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Pulire e asciugare l'armadio prima di riempirlo

Il cambio di stagione rappresenta anche l'occasione ideale per effettuare una pulizia approfondita di armadi, cassetti e ripiani. È consigliabile svuotare completamente i mobili, eliminare la polvere e pulire le superfici con un panno leggermente umido e un detergente adatto al materiale. Successivamente, bisogna lasciare asciugare perfettamente ogni superficie prima di riporre gli indumenti.

Se l'armadio presenta un persistente odore di chiuso o macchie sospette, è importante verificare la presenza di umidità o infiltrazioni. Coprire semplicemente gli odori con deodoranti o profumatori, purtroppo, non risolve il problema.

Scatole, sacchetti e sottovuoto: cosa scegliere

Non tutti gli indumenti devono essere conservati nello stesso modo. Per magliette, pantaloni e capi in cotone possono essere utilizzate scatole pulite e asciutte, preferibilmente sistemate in ambienti protetti dall'umidità. I contenitori in plastica con chiusura ermetica, invece, possono proteggere dalla polvere, ma devono contenere esclusivamente indumenti perfettamente asciutti.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Ci sono, ancora, i sacchetti sottovuoto che permettono di risparmiare spazio, ma non sono adatti a tutti i tessuti. È preferibile evitarli per capi delicati, piumini e indumenti che potrebbero perdere volume o deformarsi a causa della compressione prolungata.

Infine, per i maglioni di lana e capi in maglia, si consiglia di piegarli anziché appenderli per evitare che il loro peso li deformi.

Pubblicità

Umidità negli armadi: come prevenire la muffa

La muffa è uno dei principali nemici degli indumenti conservati per lunghi periodi. Il problema può manifestarsi soprattutto negli armadi posizionati contro pareti fredde, poco ventilate o soggette a infiltrazioni.Per ridurre il rischio è utile mantenere l'umidità relativa degli ambienti indicativamente tra il 30% e il 50%, compatibilmente con le condizioni dell'abitazione.

Un piccolo igrometro può aiutare a controllare il livello di umidità presente nella stanza o, più semplicemente, si può ricorrere a un deumidificatore, ricordando che i prodotti assorbi-umidità da armadio hanno una capacità limitata e non risolvono problemi strutturali.

Un altro errore è ignorare i primi segnali di muffa, pensando che basti un semplice profumatore per eliminarne l'odore.

Il segreto di un cambio di stagione efficace, infatti, non è soltanto fare ordine, ma creare le condizioni giuste per conservare i tessuti nel tempo.