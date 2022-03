A cura della Redazione

Sarà Gragnano ad ospitare la seconda tappa della quarta edizione di Choco Italia 2022. Nel weekend arriveranno nella città della pasta gli artigiani del cioccolato di tutta Italia, i quali si uniranno ai pasticceri ed ai cioccolatieri del posto.

Una festa di eccellenze, come ci hanno abituati da anni le iniziative firmate dall’Associazione Italia Eventi.

Sempre aperto, dalle ore 10 e fino a mezzanotte, Choco Italia aprirà le danze in via Roma venerdì 11 marzo e proseguirà fino a domenica 13 marzo.

Organizzato in collaborazione con l’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di eventi), il festival gode del patrocinio del Comune di Gragnano, grazie alla disponibilità del sindaco Nello D’Auria e di tutta l’Amministrazione comunale.

“Stiamo cercando di lasciarci alle spalle questo periodo angoscioso che ci ha costretto a sospendere tutti gli eventi e nella volontà di promuovere il territorio offrendo la possibilità ai cittadini di vivere il proprio paese e ai visitatori di conoscere la grande bellezza di Gragnano, stiamo predisponendo un calendario di eventi variegati per fasce d’età e di interesse”, commenta il primo cittadino.

“Dopo il Carnevale che ha portato un po’ di allegria a Gragnano e anche oltre i confini cittadini, ci aspetta la Festa del cioccolato. Tre giorni che si contenderanno la dolcezza e l’essenza del cacao. Vivere il nostro territorio, passeggiare per le strade cittadine teatro di bellissimi eventi ci porterà una ventata di saporita leggerezza. Questo fine settimana sarà dunque il cioccolato ad essere protagonista di un’iniziativa che durerà dal mattino fino a sera. La cioccolata è la prelibatezza che fa gola a tutti, bimbi e nonni, ragazzi e adulti. Via Roma ospiterà espositori provenienti da tutta Italia che ci proporranno le mille vie del gusto del cioccolato e poi non mancheranno musica e intrattenimenti. È stupendo vivere in una città che vive. Vi aspettiamo da questo venerdì a domenica”, conclude D’Auria.

“Gragnano è un grande simbolo della gastronomia campana, siamo davvero molto felici di poter portare il nostro progetto anche qui. Sono tanti gli artigiani che ci seguono e che, anche in questa occasione, avranno la possibilità di confrontarsi con altri professionisti che fanno della qualità la propria bandiera. È tanto il fermento anche dai paesi vicini e questo ci inorgoglisce molto”, afferma Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi e vicepresidente dell’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.