A cura della Redazione

Parte domani, giovedì 10 marzo, a Palermo la tappa inaugurale del Coca-Cola [email protected] 2022. Il primo appuntamento dell’evento in tour, che vedrà protagonista la città sino a domenica 13, riproporrà il leitmotiv di condivisione e convivialità che anima la manifestazione. Ad accendere i forni nell’hub di produzione al centro della città, saranno cinque maestri pizzaioli in rappresentanza di quattro pizzerie, due palermitane e due napoletane, che realizzeranno le pizze della tappa. accompagnate da una special box.

Unicità dell’evento la possibilità di poter apprezzare contemporaneamente, sulla propria tavola, diverse pizze realizzate dai maestri pizzaioli che, presenteranno i grandi classici e proposte inedite e ricercate, comodamente consegnate a casa con i riders di Glovo, delivery partner dell’iniziativa.

Top player della tappa saranno i siciliani maestri pizzaioli Ron Garofalo, della pizzeria Mistral, che presenterà le sue specialità: Sfincione Palermitano (pomodoro, cipolla, acciughe, pan grattato, caciocavallo, origano) e la 4 formaggi siciliana (mozzarella, gorgonzola, tuma, formaggio grana) e Nunzio Billi di Re Borbone con la sua Margherita (pomodoro San Marzano, fior di latte di Agerola, basilico, olio EVO) e O'Sole mio (pomodoro giallo di Battipaglia, fior di latte di Agerola, lamelle di cacioricotta, basilico, olio EVO).

Insieme ai trio partenopeo composto da Davide Civitiello e Antonio Sorrentino di Rossopomodoro con le proposte Diavola a due pomodori (pomodoro Roma, datterino giallo, fior di latte di Agerola, salamino piccante, basilico, olio EVO) e la Rossopomodoro (provola affumicata, pomodoro San Marzano DOP, pomodoro piennolo del Vesuvio DOP, datterini gialli di Battipaglia, scaglie di cacioricotta stagionato, olio EVO) ed Antonio Falco, L’Antica Pizzeria Da Michele, con la sua Margherita (Pomodoro San Marzano, Fior di latte di Agerola, Olio di semi di soia, basilico, pecorino romano).

La special box, oltre le consuete sorprese che accompagnano la pizza scelta (1 Coca-Cola Zero Zuccheri 33 cl; 1 Coca-Cola Zero Zero 15 cl; 1 Birra Birrificio Angelo Poretti 4 Luppoli Lager 33 cl; 1 Mignon Amaro Montenegro 5 cl; 1 Astuccio di Ricola Melissa Limoncella 50 g; 1 Acqua Lurisia Stille 50 cl) conterrà un ulteriore regalo: un codice promo per il grande cinema di Infinity+ per 1 mese. Per chi ordinerà almeno 4 pizze in arrivo anche altri premi speciali (1 Sacchetto di farina Mulino Caputo 1 Kg; 1 Busta di puro Caffè Kenon macinato 100% Arabica 250 g 1 Barattolo di lievito Mulino Caputo 100 gr).

La pre-sales del Coca-Cola [email protected], attraverso l’app di Glovo, prevede un costo promozionale di 5 euro anziché 7 euro e terminerà giovedì 10 (chiusura degli ordini alle ore 18). Nei giorni di evento, naturalmente, sarà possibile continuare ad ordinare al prezzo base (7 euro). Inoltre le opportunità proseguiranno grazie alla mission solidale, durante la quattro giorni, con le 1.000 pizze donate a Banco Alimentare, per aiutare chi si trova in difficoltà. Il charity partner dell’iniziativa opererà a fianco degli organizzatori per lavorare a “spreco zero”. ricevendo le materie prime avanzate a fine tappa,

Per il secondo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor, dell’edizione 2022: pizza e Coca-Cola è il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e della convivialità.

L’evento, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, trova il prezioso sostegno anche di Mulino Caputo (founding partner) da sempre supporter del progetto PizzaVillage e fornitore di un prodotto apprezzatissimo da tutti i migliori professionisti al mondo. Official partner: Lurisia, Birrificio Angelo Poretti, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Ricola, Amaro Montenegro, Infinity+. Technical partner PizzaMaster, delivery partner in esclusiva, Glovo.