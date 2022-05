A cura della Redazione

Si conclude domani 15 maggio il 48esimo Gran Carnevale di Maiori con l’ultima sfilata dei carri allegorici sempre lungo il percorso compreso tra Via Nuova Chiunzi - Lungomare - Porto Turistico.

A partire dalle ore16,30 andrà in scena l’ultima parata del Carnevale con i carri allegorici ed i gruppi coreografici a cui si legheranno anche la mascherata di gruppo “I Have a dream” di Silvano Bianchi, vincitore della sua categoria al carnevale di Viareggio 2022, e i componenti della Fondazione Carnevale di Viareggio con Ondina e Burlamacco in parata.

Le tre gigantesche opere modellate lungo il filo conduttore del Viaggio, tema a cui si ispira quest’anno la 48esima edizione (Mama Africa dell’associazione A.D.S; Navigando tra i social, questo viaggio… ci piace! dell’associazione Gli Invisibili; Verso una nuova Meta dell’associazione Monelli, liberamente ispirato a Facebook) sfileranno come sempre da via Nuova Chiunzi al Porto Turistico dove è previsto il gran finale della kermesse.

Ritorna dunque domani questo insolito Carnevale a primavera peraltro in una Costiera Amalfitana affollata di vacanzieri. E così, Maiori, si appresta a portare in strada balletti e carri allegorici, che i maestri della cartapesta della cittadina della Costiera Amalfitana hanno realizzato lo scorso inverno, mostrando così ai tanti turisti, soprattutto stranieri, la sua meravigliosa tipicità.

Al termine dell’evento un video mapping 3d dedicato al tema "Il Viaggio" che ha contrassegnato la 48esima edizione del Carnevale di Maiori ed a Teresa Criscuolo icona e volto positivo della storia dell’evento della cittadina della Costiera.

Il weekend di festa si concluderà come sempre con la premiazione dei carri e dei gruppi di ballo.

Per l’occasione Travelmar, anche per il 15 maggio ha predisposto per le ore 20,30 una corsa aggiuntiva via mare da Maiori verso Salerno con fermate intermedie a Cetara e Vietri sul Mare.