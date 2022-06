A cura della Redazione

La musica torna a essere la protagonista dell'estate romana al Village Celimontana fino al 28 agosto con un ricco cartellone.

In questa settima edizione del festival, lo swing sarà l'attore principale e porterà con sé una carica di allegria, alternando lezioni di ballo e i live delle big band.

Non mancheranno inoltre i concerti rock'n roll, le serate a tema, i grandi gruppi internazionali e i brunch Storia e Musica del sabato e della domenica, in cui la musica suonata si alterna ai racconti e alle storie legati alle principali figure del jazz e non solo.

La domenica sera largo all'energia del "Bevo solo Rock'n'roll", serate a tema per tornare negli anni '50.

Lunedì scorso, è stata la volta di Claudio Gregori in arte Greg, cantante, comico, attore e conduttore radiofonico.

Greg si è esibito in spettacolo col gruppo musicale “The Fourfreshmen”. Con Massimo Pirone (trombone e direzione), Stefano Sastro (piano), Francesco Perrotti (contrabbasso) e Carlo Battisti (batteria). Con consumata abilità, Greg ha ripercorso atmosfere musicali degli anni ‘50 -’60, cantando brani mitici come “Fly me to the Moon”, “I've got you under my skin”, “Abbronzatissima”, “Nella vecchia fattoria” e spaziando appunto da Frank Sinatra a Dean Martin, da Burt Bacharach a Edoardo Vianello al Quartetto Cetra.