Si accendono i riflettori sulla terza edizione di “Michaelica” progetto finanziato dalla Regione Campania. La Michaelica ha l’obiettivo di valorizzare il culto di San Michele e il cammino dell’angelo nell’Alta Terra di lavoro.

Convegni, mostre, laboratori e spettacoli per raccontare il legame profondo tra il Santo e il territorio. Sant’Angelo di Alife (nella foto), Raviscanina, Rocchetta e Croce, Gioia Sannitica, Roccaromana, Castel Campagnano saranno i protagonisti assoluti di un ricco programma di eventi culturali tutti incentrati sulla riscoperta dei luoghi michaelici, attraverso il cammino noto come quello dell’Angelo. Un nuovo modo di scoprire, un’esperienza di turismo completamente diversa.

I sei comuni si sono impegnati ad attivare per permette ai visitatori di conoscere luoghi autentici in cui sperimentare quello che è definito in tutto il mondo “il vivere all’italiana”. Infatti, non solo sarà possibile visitare luoghi, ma anche assaporare i gusti dei piatti tipici, sentire gli odori ed esplorare con tutti i sensi la bellezza del territorio. Un cammino che unisce fede e cultura regalando al visitatore la sensazione di una completa connessione fisica, emotiva e spirituale.

Il programma, ricco e dettagliato di eventi, sa coinvolgere l’anima e i sensi dei visitatori. Gli itinerari dell’Angelo, detti michaelici quello del Matese e del Volturno Maggiore, solleciteranno la curiosità di chi ha voglia di perdersi nei colori della natura e per gli appassionati del trekking. Si potranno visitare luoghi suggestivi come le Grotte di san Michele, borghi e chiese, raggiungibili grazie al servizio navetta, saranno luoghi perfetti per momenti di riflessione e raccoglimento. L’esperienza sarà approfondita grazie a convegni e mostre che riveleranno nuovi aspetti del territorio e del culto di San Michele. Le note e voci di musicisti popolari coloreranno le serate degli eventi con le loro esibizioni. Le varie degustazioni degli eccellenti prodotti locali delizieranno la gola dei presenti che avranno così l’opportunità di immergersi nei sapori persi nel tempo. Tutti gli eventi saranno gratuiti al pubblico.

I LUOGHI E IL PROGRAMMA

#Michaelica 2022- Itinerari dell’anima dell’Altra Campania

Itinerari dal 25 al 30 giugno

Il Cammino dell’Angelo

Itinerario Michaelico del Matese – Sant’Angelo di Alife e Gioia Sannitica

Luoghi aperti e visitabili

Sant’Angelo d’Alife/Raviscanina

La Grotta Sacra di San Michele - Sant’Angelo d’Alife;

La Chiesa Santa Maria della Valle - Sant’Angelo d’Alife;

La Chiesa di San Bartolomeo – Sant’Angelo d’Alife;

La Chiesa di San Nicola - Sant’Angelo d’Alife;

Castello Di Rupecanina e Chiesa di Santa Lucia- Sant’Angelo d’Alife

La Chiesa Santa Maria dei Sette Dolori° - Sant’Angelo d’Alife

Chiesa di San Raffaele° – Sant’Angelo d’Alife

Chiesa di Santa Maria di Porta Paradiso° - Sant’Angelo d’Alife

Gioia Sannitica

La Grotta Sacra di San Michele – frz. di Curti

Il Castello di Gioia Sannitica – Gioia Sannitica

Il Cammino dell’Angelo

Castel Campagnano

Borgo e Palazzo Aldi - Castel Campagnano

Rocchetta e Croce

Abbazia di San Salvatore - Croce frz. di Rocchetta

Grotta di San Michele - Croce frz. di Rocchetta

Cappellina Eremo di S. Maria di Fradjanne – Pietramelara

Ponte Romano - Valdassano frz. di Rocchetta e Croce

Centro Storico di Rocchetta – Rocchetta

Grotta di San Michele in Monte Melanico – Profeti frz. di Liberi

Roccaromana

Chiesa di San Cataldo - Roccaromana

Chiesa di Santa Margherita - Roccaromana frz. di Statigliano

Chiesa di Ss. Croce - Roccaromana frz. di Croce

Campanile Madonna ad Nives - Roccaromana

Torre Normanna – Roccaromana

Chiesa di S. Maria a Castello - Roccaromana

La Cappella di San Sebastiano - Roccaromana

Chiesa Santissima Annunziata – Roccaromana

Raviscanina

Il Calvario - Raviscanina

La chiesa del Sacro Cuore - Raviscanina

La chiesa di Santa Croce - Raviscanina

Lavatoio Comunale - Raviscanina

Centro Storico – Raviscanina

Museo Celestino V - Raviscanina

CONVEGNI

25 giugno ore 10.30 - Gioia Sannitica, Grotta di San Michele – frz. di Curti.

“Via Michaelica: il culto di San Michele Arcangelo a Gioia Sannitica attraverso le iconografie nella Grotta di Curti”

26 giugno ore 10.30 - Sant’Angelo di Alife

“Spiritualità e turismo nell’alto casertano”

29 giugno ore 16.30 - Sant’Angelo di Alife – Rupe Canina

“L’olio e le erbe mediche nella spiritualità medievale”

MOSTRA

25 giugno 19.00 – Gioia Sannitica frz. Caselle

“Inaugurazione mostra dell’artista Silvano D’Orsi“

CONCERTI

25 giugno, Gioia Sannitica: “I Vico”

25 giugno, Raviscanina: Paranza del Tramontano

26 giugno, Sant’Angelo d’Alife: Ciccio Merolla in “Future Music” Feat Pietro Condorelli Davide Afzal e Arturo Caccavale.

27 giugno, Roccaromana: Matteo Mauriello in “Prominade a sud”

28 giugno, Castel Campagnano: Fiorenza Calogero in “Anima folk”

29 giugno, Rocchetta e Croce: Canto del Sud

DEGUSTAZIONI

25 giugno ore 19.00 - Gioia Sannitica - degustazione

25 giugno ore 19.00 - Raviscanina - degustazione

26 giugno ore 19.00 - Sant’Angelo di Alife - degustazione

27 giugno ore 19.00 - Roccaromana - degustazione

28 giugno ore 19.00 - Castel Campagnano - degustazione

29 giugno ore 19.00 - Rocchetta e Croce - degustazione