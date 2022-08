A cura della Redazione

Un’atmosfera magica, immersi tra panorami straordinari, terrazzamenti che brillano al sole e case incastonate nella roccia, a strapiombo sul mare che si apre sulla Costa d’Amalfi. Una vertigine emozionale, per lasciarsi invadere dalla bellezza di Amalfi, lungo i vicoli dei borghi e delle frazioni più alte, alla riscoperta della grande tradizione musicale della canzone classica napoletana.

Ritorna il Concerto al tramonto, la grande tradizione avviata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, in programma venerdì 12 agosto alle ore 19.30 a Pastena di Amalfi.

Il sole che tramonta lungo la linea dell’orizzonte, sarà la suggestiva scenografia naturale al concerto dei Maestri dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, accompagnati dalla voce di Valentina Assorto, in “Serenata Luntana”.

Un viaggio tra le grandi melodie che fanno da colonna sonora alla nostra vita quotidiana. Un percorso per raccontare Napoli in tutte le sue contraddizioni con le gioie, le amarezze, l’allegria e i sentimenti attraverso un repertorio di canzoni senza tempo, da “O paese d’ ‘o sole”, “Io te vurria vasà”, “Voce ’e notte” e tantissime altre. In scena, Valentina Assorto alla voce, Mauro Squillante e Adolfo Tronco al mandolino, Luca Petrosino alla mandola, Leonardo Massa al mandoloncello e Lorenzo Marino alla chitarra.

In occasione del Concerto, la Pro Loco Amalfi organizza anche una passeggiata guidata (partecipazione gratuita), all'Antico Arsenale della Repubblica Marinara al luogo dell’evento, con partenza alle ore 18.30.

«Il Concerto al Tramonto è un appuntamento molto atteso, divenuto un cult dell’estate di Amalfi – sottolinea il sindaco Milano – Si inserisce in una più ampia visione di turismo esperienziale e slow, per recuperare il contatto diretto con la natura e il territorio in tutte le sue potenzialità. Amalfi infatti, ha deciso di dotarsi di un Piano di Sviluppo Turistico, come destinazione Boutique e Premium, per vivere emozioni indimenticabili che resteranno impresse per sempre e rendere Amalfi ancora più affascinante, smart e suggestiva».

L'evento precede il grande appuntamento del 14 agosto, il concerto di Ferragosto in piazza Duomo (h 21.15) con S.C.S. International Symphony Orchestra & Soloists