A cura della Redazione

È l’appuntamento con l’8 dicembre, come da tradizione, a dare il via al periodo più magico dell’anno, con l’arrivo al Parco di Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi.

Alle ore 17 si terrà al palco centrale lo spettacolo dell’esercito degli elfi in “S.O.S Natale”, balli, canzoni e clownerie che, con la banda musicale e una magica nevicata, allieteranno grandi e piccini.

Alla fine dello show sarà possibile fare la foto con Babbo Natale e i suoi preziosi aiutanti. Lo spettacolo si ripeterà anche il 10 e l’11 dicembre.

L’Edenlandia sceglie le caramelle, come tema di questo Natale 2022 con un allestimento super goloso, colorando i viali di Candy Canes, lecca lecca e biscotti di marzapane giganti. La Caffarel e la Lindt, ma anche tante giuggiole gommose e marshmallows, saranno, per l’occasione, ospitate in delle casette golose di legno insieme a Varzi (una storica cartoleria cittadina) e Poppizziamo (una realtà giovanissima dedicata ai Poppis personalizzati) che popoleranno con i loro gadget il viale principale del parco.

Altro imperdibile appuntamento si affianca a questo periodo natalizio.

L’11 dicembre, dalle ore 10 alle ore 15, nel piazzale principale, sotto gli archi all’ingresso del parco, per gli appassionati della 4 ruote, si terrà il raduno delle 500 d’epoca, organizzato da “Fiat 500 Club Italia”, coordinamento di Napoli. (Ingresso gratuito).

Domenica, 18 dicembre, il presente diventa futuro, grazie all’installazione “La Capsula del Tempo”. Un contenitore che solitamente conserva oggetti o informazioni destinate ad essere ritrovate in un'epoca futura, questa volta vedrà come protagonisti i bambini. La Capsula viaggerà fino al 2065.

Per i più piccoli, l’atteso appuntamento di questo dicembre 2022 è con Lucilla, la youtuber più seguita del momento dai bambini, che arriverà il 26 dicembre alle 17, intrattenendo il suo pubblico tra balletti e canzoncine. L’ingresso è gratuito.

E ancora, per tutto il periodo di dicembre e fino al 12 di febbraio la grande pista di ghiaccio vero al coperto sarà aperta tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:00, sabato, domenica dalle 10:00 alle 23:30, per far divertire tutta la famiglia (dal 48 al 26 di piede). Ingresso pista per 30 minuti, pattini inclusi, 6 euro.

I weekend saranno sempre arricchiti da iniziative gratuite, come: il “truccabimbi” e i tanti laboratori a tema natalizio.

A seguire gli orari extra del Parco per questo periodo:

8 dicembre 10.00 - 00.00, 9 dicembre, 10.30- 22.00, 24 dicembre, 10.00 -16.30, 25 dicembre, 10.00 -14.00 e 17.00 -00.00, 26 dicembre, 10.00 -00.00, 27-28-29-30 dicembre, 10.30 -22.00 e 31 dicembre, 10.00 -16.30.

Per l’anno nuovo, il 1º gennaio, 10.00- 00.00, il 2-3-4-5 gennaio, 10.30- 22.00, il 6-7-8 gennaio, 10.00 -00.00.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere allo 0815939106 (whatsapp) o seguire le pagine social Fb e instagram @edenlandiaofficial