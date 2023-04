A cura della Redazione

I concerti del 1° Maggio in Campania.

In occasione della Festa del 1° Maggio 2023 in diversi comuni delle varie provincie della Campania sono stati organizzati eventi che meritano assolutamente di essere visti.

Iniziamo con The Kolors, che lunedì 1° Maggio saranno in concerto a Cardito (Napoli).

Poi nel centro storico di Stio (Salerno), località portuale, Eugenio Bennato in concerto. Il cantautore e musicista napoletano si esibirà con la sua band tra musiche e tarante.

Sempre il 1° Maggio, a Nocera Inferiore (Sa), in piazza Diaz, Enzo Avitabile e i Bottari Bottari feat Tony Esposito & Irina Arozarena, si esibiranno live in uno spettacolo da non perdere.