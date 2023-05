A cura della Redazione

L'Antico Borgo di Castello di Gragnano si prepara ad ospitare tre giorni di arte e cultura grazie all'evento "Borgo in Arte", in programma dal 26 al 28 maggio. L'iniziativa per il sociale vedrà la partecipazione di 50 artisti, 200 opere, 100 musicisti e 12 associazioni, che animeranno il borgo con numerose attività culturali.

L'iniziativa "Borgo d'Arte" nasce con l'obiettivo di dare un'ulteriore spinta alla valorizzazione del "Maggio della Cultura", attraverso la promozione di eventi culturali di qualità che coinvolgano la comunità e che ne valorizzino le radici storiche e culturali.

L'evento si svolgerà in una splendida cornice, tra le vie e le piazze del Borgo di Castello, e offrirà una vasta gamma di opere d'arte e spettacoli musicali, con l'obiettivo di coinvolgere i visitatori e rendere l'esperienza unica e indimenticabile.

"Borgo in Arte" è un'iniziativa che vuole promuovere l'impegno e la solidarietà della comunità, coinvolgendo associazioni e artisti locali che si adoperano per il bene comune.

L'evento rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'arte e nella cultura del Borgo di Castello, valorizzando la bellezza e la storia di questo antico borgo e promuovendo l'impegno sociale della comunità locale.