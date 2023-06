A cura della Redazione

L’associazione La Bottega delle parole, nonché omonima libreria, vincitrice, unica in Campania, con il progetto GiocoLibro nell'ambito del bando “Leggimi 0-6” promosso e finanziato da Cepell (Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura) continua a macinare incontri dopo incontri durante i quali bambini ed adulti partecipano con vivo interesse, accomunati dalla passione per la lettura. Ogni appuntamento è a titolo gratuito per tutti i partecipanti.

Il progetto cresce mese dopo mese nel tentativo di creare consapevolezza rispetto all’importanza della lettura nello sviluppo del bambino sia dal punto di vista neuronale (ascolto e lettura) che in termini di socialità e condivisione.

Il calendario è ricco di appuntamenti nelle scuole e all’aria aperta.

Ci saranno presso le scuole dell’infanzia di San Giorgio a Cremano gli incontri mattutini con le letture e i laboratori tematici e gli incontri in lingua inglese Read&Play, mentre le merende letterarie pomeridiane si concentreranno in Villa Falanga.

I giorni 12, 14, 20 e 24 giugno, Villa Falanga sarà la location per gli incontri di lettura e ascolto dedicati ai piccoli appassionati che, dopo aver partecipato ad un momento di ascolto e lettura condivisa, sperimenteranno la loro creatività in laboratori pratici.

Sabato 17 giugno ci sarà invece l’opportunità di poter assistere gratuitamente allo spettacolo ideato da Storie a Manovella, partner di GiocoLibro, “Il magico mondo di Turlututù”.

Appuntamento eccezionale del mese sarà anche quello del 24 giugno presso la Bibliobimbi di Villa Bruno con “Letture al pancione”: mamme in dolce attesa ascolteranno ma soprattutto impareranno a intonare la voce e quindi a leggere tanti bellissimi albi illustrati al loro pancione così da saldare ancora più fortemente il legame col feto in grembo.

