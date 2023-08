A cura della Redazione

Una vita con la chitarra in spalla. Una corda che vibra e produce un suono che è magia. Irripetibile, intraducibile. «Dura un attimo, ma al tempo stesso un’eternità. Lì dentro c’è già tutto. E la mia vita sta tutta in quella vibrazione». Esordisce così il chitarrista e cantautore Alex Britti, guest star dell’estate ad Amalfi.

Grande attesa per il concerto del cantautore romano, tra i maggiori chitarristi blues al mondo, in programma il prossimo 2 settembre 2023 alle ore 21.30 in Piazza Municipio ad Amalfi, inserito negli eventi del Capodanno Bizantino.

Per l’occasione, attivata da Tra.Vel.Mar. una corsa speciale via mare con partenza da Salerno verso Amalfi alle 20.30 (Cetara 20.40, Minori 21.10) e al ritorno da Amalfi verso Salerno alle 00.40 (Minori 00.45, Cetara 01.15).

Nelle canzoni di Alex Britti scorrono sonorità blues, jazz e pop, con riff pieni di energia, o poetiche sognanti come quelle dei nuovi singoli “Nuda” e “Tutti come te” che ha conquistato le classifiche musicali dell’estate 2023, che inaugurano la nuova fase artistica con un sound inconfondibile che rivela le sue due anime, pop e cantautorale.