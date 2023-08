A cura della Redazione

Torna “Gragnano Città della Pasta”, la kermesse gastronomica che celebra la pasta, la tradizione e la cultura, organizzata e promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, che si svolgerà dall’8 al 10 settembre 2023 a Gragnano.

La città di Gragnano accoglierà l’atteso appuntamento internazionale dedicato alla Pasta di Gragnano IGP, bandiera della città ed eccellenza del territorio. Un’esperienza che si sviluppa a 360 gradi intorno alla pasta tra gusto, storia, arte e cultura.

Chef stellati, stand food dedicati alla preparazione di ricette legate al territorio, ma anche innovative e contemporanee, talk e convegni, visite guidate ai pastifici per scoprire le fasi di produzione, live performance, street art, animeranno l’intera città per riscoprire la tradizione e l’evoluzione di uno dei prodotti italiani più iconici nel mondo: la Pasta di Gragnano IGP.

“Gragnano Città della Pasta” celebrerà la pasta e il territorio, in cui l’eccellenza gastronomica ha origine, una manifestazione di successo che va avanti da oltre vent’anni. La tradizione della pasta di Gragnano affonda le sue radici nel XVI secolo, quando dall'unione della migliore semola di grano duro con l'acqua sorgiva della valle, sfruttando il microclima presente per l'essiccazione, si iniziò la produzione. È a Gragnano che nascono storie di pasta accomunate da una passione straordinaria per l’arte bianca. Eccellenti pastai hanno saputo tramandare di generazione in generazione le emozioni, unite ai piccoli e grandi segreti per trasformare due semplici elementi naturali in un prodotto unico ed inimitabile.

Il programma della manifestazione

Il programma dell’Hub di Gragnano Città della Pasta:

Venerdì 8 Settembre:

18:00 – Cerimonia di apertura Gragnano 2023

Taglio dello spaghetto – Via Roma

18:15 – Inaugurazione e saluti istituzionali presso il Pasta Hub

Piazza Giovanni Amendola

18:30 – Consegna del premio “Gragnano Città della Pasta” 2ª Edizione

19:00 – Talk “La Cucina Italiana patrimonio di tutti: Dalla buona tavola alla candidatura UNESCO”

Relatori:

• Maddalena Fossati

• Prof. Pier Luigi Petrillo

• Chef Marianna Vitale

20:00 – Showcooking – I Primi d’Italia

Sabato 9 Settembre:

18:00 – Convegno “MUPAG: Il museo della pasta di Gragnano, un racconto, un’esperienza creativa, la ricerca, documenti”

19:00 – Convegno “10 anni di pasta IGP Gragnano. A Gragnano siamo di buona pasta. Tre elementi, un solo luogo, un’unica arte”

19:00 – Laboratorio “Un Gioiello di Pasta”

Dedicato esclusivamente ai bambini/ragazzi diversamente abili

20:00 – Showcooking

Chef Antonio Ciotola

Taverna degli Archi – Belvedere Ostrense

Domenica 10 Settembre:

18:00 – Convegno “Pasta e cinema: La pasta nel cinema, un’icona dell’Italia nel mondo. Gragnano città di pasta e cinema”

19:00 – Convegno “Progetto Alè. L’impegno di Gragnano contro il cyberbullismo”

20:00 – Showcooking

Pastry chef Angelo Mattia Tramontano

Modera: Monica Caradonna, giornalista, conduttrice televisiva ed esperta di enogastronomia.

Laboratorio Ludico - Creativo

Durante il laboratorio della durata di circa 1 ora, i bambini* realizzeranno con vari formati di pasta a loro disposizione, bracciali e collane che saranno dipinti come veri e propri gioielli da indossare.

*Dedicato a bambini dai 5 ai 10 anni.

Per prenotare i laboratori scrivere a: casascaricacookingclass@gmail.com

