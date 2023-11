A cura della Redazione

In occasione di “San Martino Castagne e Vino”, il borgo di Capitignano, si vestirà a festa e metterà in campo piatti e prodotti tipici, ma anche spettacoli, musica e visite guidate per un weekend adatto a tutta la famiglia.

San Martino è il Santo Patrono del borgo di Giffoni Sei Casali, ricorrenza che porta sempre con sé tradizioni, riti e festeggiamenti antichi. Ragion per cui, nel 2011, l’Associazione San Martino Vescovo ha dato vita a questo appuntamento tra i Monti Picentini.

San Martino Castagne e Vino sta per compiere dieci anni. Una festa nella festa che si snoderà tra i vicoli del borgo antico di Capitignano, da venerdì 10 a domenica 12 novembre 2023.

Tutti i giorni in programma musica popolare, visite guidate ai monumenti del paese, mostre fotografiche ed artigianali.

Capitignano – Giffoni Sei Casali (SA) > a 20 km da Salerno

10, 11, 12 novembre dalle ore 19:30

12 novembre, pranzo a partire dalle ore 12:30

Per info e dettagli: Associazione San Martino Vescovo

333.6428118 – sanmartinoassociazione@gmail. com