A cura della Redazione

Sarà Piazza Duomo la cornice della seconda tappa del tour di Choco Italia per il 2024. In programma a Nola (NA) dal primo al 3 marzo, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa sarà ad ingresso libero e gratuito.

La Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia si prepara a vivere un’altra intensa tre giorni, dopo il grande successo avuto a Fiumicino.

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con Aicast Città di Nola presieduta da Raffaele Della Pietra, l’evento ha il patrocinio del Comune di Nola, grazie al sindaco Carlo Buonauro e all’assessora Lucianna Napolitano Bruscino, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

"Proseguiamo con entusiasmo alla volta di Nola con un programma ricco di spettacoli divertenti per le famiglie. Anche in questa tappa manteniamo l’iniziativa di educazione alimentare e solidarietà La Sana Merenda e i laboratori alla scoperta della filiera del cioccolato con i maestri del cioccolato perugini”, spiega il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

“Un momento di dolcezza ed un po’ di svago per grandi e piccini. Il coinvolgimento delle scuole del territorio e la partecipazione della cittadinanza saranno certamente, anche quest'anno, gli ingredienti salienti per la riuscita della manifestazione. Vi aspettiamo tutti in piazza Duomo”, ribatte il sindaco Carlo Buonauro.

“Ritorna Choco Italia dopo il successo dell’anno scorso” afferma Raffaele Della Pietra, presidente di Aicast Città di Nola, “e saprà senz’altro regalare un fine settimana di emozioni e di bontà con i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia”.

Venerdì primo marzo, dalle ore 9,30 alle ore 13, andranno in scena i cantastorie con “Vito il fantabosco” e “l’Assistente pazza del pagliaccio”. Un artista circense che accoglierà i più piccoli a Choco Italia e racconterà loro l’affascinante storia del cioccolato, accompagnato da una simpatica ed imprevedibile assistente.

Sabato 2 marzo, dalle ore 18 alle ore 21, sarà la volta de “La Compagnia di Naps” a cui farà seguito “Lo spettacolo di Scarabocchio”.

Domenica 3 marzo, dalle ore 10 alle ore 13, il trasformista Vito Lasala divertirà tutti tra mascotte, animazione, just dance e giochi.