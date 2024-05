A cura della Redazione

Sei giorni di festa, eventi, spettacoli e cultura. A Ottaviano torna l’attesissima festa di San Michele, Santo Patrono della città e quest’anno si arricchisce di importanti novità, oltre ai tradizionali appuntamenti civili e religiosi.

Per la prima volta, infatti, in occasione dei giorni della festa sarà aperto al pubblico il Palazzo Mediceo, presidio di legalità e simbolo storico e culturale di Ottaviano. Fedeli e turisti potranno, così, visitare il suggestivo maniero edificato in età longobarda a Ottaviano e successivamente appartenuto a un ramo della famiglia fiorentina dei Medici.

Gli orari di apertura del Palazzo Mediceo sono i seguenti: 7-9-10-11-12 Maggio dalle 9.00 alle 15.00. 8 Maggio Festa Patronale dalle 9.00 alle 17.00

Non mancheranno, ovviamente, gli eventi civili e religiosi che ogni anno vengono proposti.

Si parte martedì 7 maggio con i concerti bandistici e uno show cooking a cura dell’Isis “De’ Medici”.

Mercoledì 8 maggio è il giorno della “Diana”, dalla processione del Santo per le vie della città e dell’attesissimo Volo degli Angeli, con la musica in serata.

Giovedì 9 maggio la Santa Messa con panegirico e, di sera, il concerto di Max Gazzè con l’orchestra popolare del Saltarello, presentato da Carmen Ciniglio

Venerdì 10 maggio è il momento dello spettacolo pirotecnico

Sabato 11 maggio sarà la volta dell’esibizione di Mixed by Erri

Domenica 12 maggio ci sarà la sfilata delle Contrade a cura del circolo “Armando Diaz”.

Inoltre, dal 7 al 12 maggio nello storico palazzo Molfesi lo stilista Mimmo Tuccillo darà vita ad una mostra dal titolo “Rosso Vesuviano”.

Il programma completo, con gli orari e le location, può essere consultato sulle pagine instagram e facebook Ottajano Feste, Biagio Simonetti Sindaco di Ottaviano, Comune di Ottaviano.

“Con le celebrazioni per San Michele quest’anno - afferma il sindaco Biagio Simonetti - apriamo una nuova stagione, capace di coniugare cultura e tradizione e di fornire ai fedeli e ai turisti molte occasioni per visitare Ottaviano. Come sempre, in tanti torneranno nella nostra città per la festa del Patrono, ma ci aspettiamo anche tantissimi altri visitatori, che vivranno con noi questi giorni intensi. Ringrazio il Comitato Festa col presidente Lello Moccia, l’assessore agli eventi Angelo Alterio e l’amministrazione comunale tutta per il grande impegno organizzativo”,