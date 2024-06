A cura della Redazione

Gusto Italia è pronto a sbarcare sull’isola di Procida, la più autentica del Golfo di Napoli, Capitale Italiana della cultura nel 2022.

E sarà proprio qui che la fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo porterà con sé l’Italia del gusto e del saper fare, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, sulla passeggiata di Marina Grande.

Il fitto calendario estivo 2024 proseguirà fino a settembre, con nuove località mai toccate prima, tra Campania, Lazio e Basilicata, come Policoro e Casalvelino.

Questa tappa di Gusto Italia è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Procida, grazie al sindaco Raimondo Ambrosino e all’assessore Leonardo Costagliola, e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

L’ingresso, sempre gratuito dalle ore 10 a mezzanotte, consente a tutti i visitatori di tuffarsi tra le eccellenze del Made in Italy e realizzare una spesa consapevole.

“Siamo fieri di ospitare per la seconda volta Gusto Italia - ha commentato l’assessore Leonardo Costagliola -, un evento perfetto per dare il via alla stagione estiva in nome delle eccellenze gastronomiche e artigianali del centro e del Sud Italia”.

“Procida è una perla ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Una cornice straordinaria per il nostro tour che non vuole far altro che accendere i riflettori sul nostro Made in Italy e rivitalizzare il rapporto diretto tra produttori e consumatori”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Per il sabato sera è in programma un Concorso Sfilata dedicata ai più piccoli. Grazie a “Miss e Mister Baby” si giocherà con la moda in uno spettacolo divertente per tutta la famiglia, la partecipazione per tutti i bambini è gratuita.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

In questa tappa di Gusto Italia numerose le aziende locali, ma anche gli stands dedicati a eccellenze nazionali come salumi e formaggi.

Da Roma arriverà un’azienda di torrefazione, dalla Calabria giungerà la liquirizia, sia pura e grezza che in panetti adatti alla preparazione del liquore, così come ci saranno la nduja, i salumi (anche a base di suino nero calabrese) e i formaggi. Presente anche del vino dolce di mosto d’uva e dolci torroncini di sesamo.

Dalla Campania giungeranno i dolci della tradizione e le zeppole calde, ma anche tutti i prodotti legati alla nocciola di Giffoni IGP, come le spalmabili, i torroni e i croccanti realizzati al momento e caramelle, lecca lecca e marshmallow provenienti da Napoli. Da Benevento tanti sott’oli, confetture e golose marmellate.

Dalla Puglia taralli pugliesi friabili e senza lievito a vari gusti, mentre dalla Sicilia dolci della tradizione e cassate.

Per l’artigianato artistico sarà tempo di bijoux artigianali, anche in ceramica e con il corallo di Torre del Greco, ceramiche di antica tradizione campana, prodotti in pelle realizzati a mano come borse e portafogli, borse e articoli di moda realizzati in sughero, nonché calze e calzini di finissima manifattura. Di Terni è l’azienda che realizza e propone prodotti per la pulizia di ogni tipo di pellame.

Gusto Italia è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 5 al 7 luglio – Casal Velino (SA)

Dall’11 al 14 luglio – Policoro (MT)

Dal 24 al 27 luglio – Camerota (SA)

Dal 1 al 4 agosto – Villammare (SA)

Dall’8 all’11 agosto – Castellabate (SA)

Dal 14 al 18 agosto – Metaponto (MT)

Dal 21 al 25 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 28 agosto al 1° settembre – Matera

Dal 5 all’8 settembre – Salerno

Dal 12 al 15 settembre – Frascati (RM)