La tre giorni del Lemonjazz Festival 2024 il 6, 7 e 8 settembre al Teatro Tasso di Sorrento.

Il Teatro Tasso di Sorrento apre le porte dal 6 settembre al Lemonjazz Festival 2024 arrivano nomi emergenti della musica napoletana, spagnola e afro-cubana. I concerti iniziano alle 21 e i biglietti sono disponibili online e alla biglietteria del Teatro Tasso.

Gli artisti in programma hanno ricevuto gli apprezzamenti delle migliori voci critiche del settore e non è difficile comprendere il perché. Roberto Fonseca, in programma venerdì 6, è figlio di artisti cubani e ha una carriera musicale coltivata già da bambino per approdare giovanissimo alle label più importanti. Non di minore importanza sono le collaborazioni musicali, dopo aver pubblicato i suoi primi album viene scelto dai Buena Vista Social Club per il loro tour mondiale. Nominato ai Grammy Award, ha realizzato anche brani per film quale Hancock con Will Smith. Open act Billa Voice’s duo.

Sabato 7 suona il bassista spagnolo Vincen Garcia (nella foto). Immerso anche lui sin da bambino nella musica, raccoglie esperienza dall’attività di autodidatta e viene presto scoperto per il suo talento. Inizia le collaborazioni con band importanti fino alla realizzazione dei suoi album. Oggi è una star dei social con 400 mila follower. Open act Nica Acoustic Trio.

La chiusura domenica 8 è con Bassolino. La rivista Rolling Stone lo ha definito il nuovo portavoce del Newpolitan Sound, per la sua musica fatta di sonorità partenopee legate ai grandi nomi quali Pino Daniele, James Senese e Tony Esposito, una sonorità fatta anche da musiche dei film polizieschi anni 70’. Open act DevilA & Skioffi.

Il Lemonjazz Festival è organizzato dalla Fondazione Sorrento con il patrocinio del Comune di Sorrento e del Ministero della Cultura.

Altre info su lemonjazz.org e su Facebook Lemonjazz Festival. Info WhatsApp +39 3332202242.