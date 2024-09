A cura della Redazione

L’emozione del rock più iconico scuoterà i visitatori di MagicLand sabato 21 settembre: il palco centrale ospiterà i ReQueen, una tribute band che interpreterà i più grandi successi dei Queen.

Dalle note inconfondibili di "Bohemian Rhapsody" all'energia travolgente di "We Will Rock You", ReQueen trasporterà i presenti in un viaggio senza tempo attraverso la leggendaria discografia dei Queen. Un'esperienza unica, perfetta per tutti gli appassionati di musica e per chi desidera rivivere l'atmosfera elettrizzante dei concerti della band britannica.

Il concerto dei ReQueen si inserisce nel ricco programma dell'Oktober Festival di MagicLand, un evento che fino al 6 ottobre trasforma il Parco in un vero e proprio villaggio bavarese. Birre artigianali, specialità gastronomiche, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia sono gli ingredienti di questa festa unica nel suo genere.