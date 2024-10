A cura della Redazione

“La Castagna del Monte Faito” sarà protagonista di tre domeniche d'autunno per grandi e piccini.

Partirà il 13 ottobre, presso l'Agriturismo La Quiete di Pimonte, terza edizione dei “Sentieri del gusto” dedicati alla castagna, molto presente nella zona dei monti Lattari. L'evento, realizzato nell'ambito di un finanziamento della Regione Campania in favore della Fondazione Monti Lattari onlus, è patrocinato dal Comune di Pimonte e dalla Pro Loco, con la partecipazione dell'istituto alberghiero “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia.

Domenica 13 ottobre alle ore 10,30 si svolgerà la presentazione dell'evento, che rientra in un percorso che ha come obiettivo il riconoscimento delle denominazione Igp per la Castagna del Monte Faito.

Al taglio del nastro saranno presenti: l'assessore regionale Nicola Caputo, il presidente dell'Ente Parco dei Monti Lattari, Enzo Peluso, due dei tre sindaci dei Comuni del territorio del monte Faito – Francesco Somma (Pimonte) e Luigi Vicinanza (Castellammare di Stabia) – gli altri amministratori dell'area dei Lattari, l'assessore all'Agricoltura di Pimonte, Annalisa Starace, l'agronomo Italo Santangelo, Gennaro Fiume, direttore GAl Terra Protetta, e Mariella Verdoliva, nei giorni scorsi confermata presidente della Fondazione Monti Lattari onlus.

Il ricco programma prevede un'immersione totale tra i boschi dei Lattari, alla ricerca delle castagne del Monte Faito, con raccolta e degustazione sul posto, guidati dagli esperti della zona.

La manifestazione si svolgerà durante le prossime tre domeniche (13, 20 e 27 ottobre) dalle 10 alle 18 presso l'Agriturismo La Quiete di Pimonte. L'evento prevede vari momenti, dedicati ai grandi e ai bambini: dalla raccolta nel castagneto ai mercatini di prodotti a chilometro zero, dal menu degustazione con piatti a base di castagne della zona alle escursioni guidate nei boschi e, per i più piccoli, i “Sentieri incantati” con fate e folletti, allestiti con l'associazione teatrale “i Ruffiani”.

«Questa è una straordinaria manifestazione – afferma Mariella Verdoliva – che intende valorizzare e promuovere l’importanza culturale e gastronomica dei Monti Lattari anche attraverso la Castagna del Monte Faito, e rientra tra gli eventi più attesi dell'autunno. Inoltre, presenteremo il progetto “La Castagna del Monte Faito”, che avvia un percorso che ci condurrà, si spera in tempi brevi, al riconoscimento Igp per un prodotto di eccellenza del territorio».

«La castagna – sottolinea Francesco Somma, sindaco di Pimonte – è uno dei prodotti tipici su cui stiamo puntando poiché è conosciuta e riconosciuta come un'eccellenza in tutte le sue particolarità. A Pimonte stiamo puntando molto sul settore agroalimentare, una delle nostre tradizioni, anche per rilanciare il turismo attraverso la food experience. La valorizzazione della castagna del Monte Faito si inserisce in un percorso più ampio, che sarà integrato con iniziative legate al territorio, senza dimenticare il progetto che porterà al recupero di alcuni sentieri per il trekking e alla realizzazione dei due ponti tibetani».