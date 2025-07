A cura della Redazione

Tre giorni di eccellenze, musica e tradizione nel cuore della Terra della Mozzarella. Dal 1° al 3 agosto 2025, Cancello ed Arnone apre le porte alla 47ª edizione della Festa della Mozzarella – White Fest, il Festival dell’Oro Bianco, un evento che celebra la regina delle tavole italiane: la mozzarella di bufala campana, prodotto simbolo dell’identità e dell’economia del territorio.

Una manifestazione che unisce tradizione gastronomica, spettacolo dal vivo, intrattenimento per famiglie, area food, esposizioni e valorizzazione della filiera bufalina, cuore pulsante della comunità locale. Ospiti grandi nomi della musica italiana, con un respiro internazionale.

Nell’area fiera allestita per l’occasione, ogni sera un grande concerto gratuito:

1° agosto : sul palco i suoni travolgenti di Nostalgia90 , per rivivere i mitici anni Novanta.

: sul palco i suoni travolgenti di , per rivivere i mitici anni Novanta. 2 agosto : protagonista Luchè , tra le voci più seguite della scena urban italiana.

: protagonista , tra le voci più seguite della scena urban italiana. 3 agosto: gran finale con il live di Francesco Gabbani, artista amatissimo dal grande pubblico.

La prima sera dell’inaugurazione, l’ingresso è libero; per la seconda e terza serata è previsto un biglietto d’ingresso all’area fiera di 5 euro, acquistabile su www.etes.it. Il ticket dà accesso a tutte le aree della fiera, compresi i concerti che sono gratuiti, gli spazi dedicati al food e all’intrattenimento.

White Fest è molto più di una festa: è una appuntamento attesissimo che ogni anno accende i riflettori sulla filiera dell’“oro bianco”, coinvolgendo allevatori, caseifici, istituzioni, insieme a realtà associative come la Pro Loco di Cancello ed Arnone, Coldiretti e la Camera di Commercio di Caserta. Un’occasione per sostenere un comparto strategico e oggi più che mai bisognoso di attenzione. Si ringrazia la Regione Campania.

Non mancheranno aree dedicate ai più piccoli, stand espositivi, degustazioni e momenti di approfondimento culturale sul valore della Mozzarella di Bufala come prodotto identitario del Made in Italy.

“White Fest – Il Festival dell’Oro bianco rappresenta per noi un simbolo di appartenenza, una tradizione che si rinnova da quasi mezzo secolo, ma anche un’opportunità per promuovere la nostra eccellenza gastronomica in un contesto di festa e accoglienza – dichiara il sindaco Raffaele Ambrosca. – Abbiamo lavorato duramente per offrire un evento di qualità che fosse al tempo stesso popolare, accessibile e capace di valorizzare la nostra identità territoriale. Invitiamo tutti a vivere con noi tre giorni intensi, nel nome della mozzarella, della cultura e della convivialità.”