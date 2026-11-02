Chocoland, successo a Piazza Municipio. Ora l'evento si sposta al vomero

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Cala il sipario su Piazza Municipio, a Napoli, mentre il Vomero è già pronto ad accogliere gli artisti del cioccolato che hanno reso così popolare questa rassegna che da anni delizia il palato di adulti e bambini.

Si è conclusa ieri, domenica 1° novembre 2026, la V Edizione di Chocoland “La Terra dei Golosi” nel cuore di Napoli. Quattro giorni di grande afflusso, nonostante il meteo incerto dell'ultimo weekend, tra profumo di cioccolato fuso, lunghe file davanti alle casette dei maestri cioccolatieri e show dedicati alle eccellenze della pasticceria napoletana e campana.

Piazza Municipio si trasforma nel villaggio del cioccolato

Un'edizione che ha confermato, ancora una volta, il successo del format firmato D2 Eventi di Luigi De Simone e Luca De Rosa, con il patrocinio del Comune di Napoli, dell'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive guidato dall'Assessore Teresa Armato e con la preziosa collaborazione di Casartigiani Napoli. Dalla porta monumentale a forma di tavoletta firmata Navarra Porte, diventata simbolo della manifestazione, agli allestimenti a tema Halloween con luci calde e scenografie gotiche, Piazza Municipio è stata trasformata in un villaggio del gusto che ha accolto migliaia di visitatori dalle 10 alle 22.

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Dalle praline al bean-to-bar: tutte le golosità di Chocoland

Sotto lo sguardo vigile del Maschio Angioino, a farla da protagonisti sono stati i sapori e la maestria artigianali, tra i grandi classici della pasticceria, come cremini artigianali, praline assortite, tavolette e spezzati di cioccolato fondente, al latte e bianco, lavorazioni bean-to-bar (espressione inglese che significa letteralmente «dalla fava alla tavoletta» e indica un metodo artigianale di produzione del cioccolato), fino ai format più curiosi, come oggetti interamente scolpiti nel cioccolato,

come le scarpette o attrezzi da lavoro, fino agli smartphone edibili che hanno divertito grandi e piccoli.

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Hanno trovato spazio dolci tradizionali e trend internazionali, che vanno pasticceria siciliana ai liquori al cioccolato, fino waffle ed ai kurtos ungherese appena sfornato, il cui profumo ha invaso tutta la piazza.

C’è stato anche il cioccolato a zero calorie e persino snack al cioccolato dedicati agli amici a quattro zampe sono stati presenti all’evento.

Show cooking e maestri pasticcieri: protagoniste le eccellenze campane

Infine, si è dato risalto al cuore campano, con un'area dedicata a "Le firme del dolce", con show cooking, degustazioni guidate e creazioni live dei maestri pasticcieri napoletani premiati in questa edizione.

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La pioggia non ferma i visitatori: Chocoland dà appuntamento al Vomero

Nemmeno la pioggia battente di domenica pomeriggio è riuscita a rovinare il buon umore dei visitatori, che fino all'ultimo hanno affollato gli stand e già chiedevano informazioni sulla prossima tappa collinare. "Per chi non è riuscito ad essere presente a questo appuntamento in Piazza Municipio oppure ha ancora voglia di dolcezza, la notizia è già ufficiale: Chocoland non lascia Napoli, si sposta solo di qualche chilometro. La Terra dei Golosi vi dà appuntamento dal 18 al 22 novembre nella zona collinare della città. Il Vomero è pronto a celebrare la tappa più storica ed amata di questo evento fra Piazza degli Artisti e Via Luca Giordano" spiegano gli organizzatori Luca De Rosa e Luigi De Simone.

E il Vomero, infatti, si prepara a vivere la sua festa più golosa.

Chocoland al Vomero dal 18 al 22 novembre: ingresso gratuito

Quella che per molti napoletani è la vera edizione del cuore, la 18a Edizione di Chocoland al Vomero, in programma dal 18 al 22 novembre 2026.

L'area interessata, tra Piazza degli Artisti e Via Luca Giordano, si popolerà nuovamente di casette in legno e stand con maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. La formula resta quella vincente e collaudata: orario continuato dalla mattina, indicativamente dalle 10.00, fino a tarda sera, intorno alle 22.00 - 23.00, per accompagnare lo struscio e la passeggiata del dopo cena, con ingresso completamente gratuito. Il programma orario dettagliato delle singole giornate vomeresi verrà ufficializzato nei prossimi giorni, a ridosso dell'apertura di un villaggio trasversale, capace di unire gusto, artigianalità e condivisione.

Dal Municipio al Vomero, il testimone passa senza interruzioni. Napoli resta, per tutto novembre, la Capitale del cioccolato.