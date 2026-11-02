"Partenope e Fiat 500": il raduno di auto storiche arriva a Napoli

La sfilata partirà alle 8:45 da via Benedetto Brin e l’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alla Rotonda Diaz

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“Partenope e Fiat 500”, Napoli si prepara ad accogliere 150 vetture storiche sul suo Lungomare.

L’evento avrà luogo domenica 8 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, nei pressi della Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli, che farà da sfondo a un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori e di storia italiana. L’attesissimo raduno delle storiche Fiat 500 vedrà l’esposizione di oltre 150 iconiche auto provenienti da tutta Italia, pronte a colorare la costa partenopea.

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La manifestazione è organizzata dal Fiat 500 Club Italia (Coordinamento Napoli Sud) in stretta collaborazione con le Associazioni "I Sedili di Napoli ETS" e "Progetto Uniforme APS", e gode del patrocinio morale del Comune di Napoli.

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L'iniziativa unisce il fascino intramontabile del celebre "Cinquino" a un forte intento solidale: i fondi raccolti saranno, infatti, devoluti a favore della Mensa dei Poveri del Santuario del Carmine Maggiore di Napoli.

L’inaugurazione ufficiale si terrà alle ore 11:00, a cui prenderà parte l'Assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, che porterà i saluti delle istituzioni cittadine e darà il via ufficiale alle celebrazioni di una giornata speciale in cui la cultura, l'associazionismo e l'automobilismo d'epoca si fondono con la generosità.

I partecipanti si ritroveranno alle ore 08:45 presso via Benedetto Brin, da dove partirà il suggestivo corteo di vetture d'epoca che sfilerà per le vie della città prima di posizionarsi sul Lungomare. L’apertura dell’esposizione al pubblico è prevista dalle ore 10:00.