YMA-latte

Pasta fredda con pesto di rucola, pomodorini e mozzarella

Pasta fredda con pesto di rucola, pomodorini e mozzarella

Un primo piatto estivo fresco, colorato e semplice da preparare

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Un primo piatto estivo fresco, colorato e semplice da preparare, ideale per il pranzo, per una giornata al mare o da portare in ufficio.

Ingredienti per 4 persone

  • 320 grammi di pasta corta
  • 250 grammi di pomodorini
  • 200 grammi di mozzarella o bocconcini
  • 80 grammi di rucola
  • 30 grammi di mandorle pelate
  • 40 grammi di parmigiano grattugiato
  • mezzo spicchio d’aglio
  • olio extravergine d’oliva
  • sale e pepe
  • qualche foglia di basilico

Preparazione

Portate a ebollizione una pentola con abbondante acqua salata e cuocete la pasta lasciandola leggermente al dente. Scolatela, trasferitela in una ciotola e conditela con un filo d’olio, mescolando bene per evitare che si attacchi. Lasciatela raffreddare.

Nel frattempo preparate il pesto di rucola. Inserite nel bicchiere del frullatore la rucola lavata e asciugata, le mandorle, il parmigiano, l’aglio e circa quattro cucchiai di olio. Frullate fino a ottenere una crema omogenea. Se necessario, aggiungete un cucchiaio di acqua fredda.

Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. Scolate la mozzarella e riducetela a cubetti, oppure utilizzate dei piccoli bocconcini interi.

Quando la pasta sarà fredda, conditela con il pesto di rucola. Aggiungete i pomodorini, la mozzarella e alcune foglie di basilico. Mescolate delicatamente, regolate di sale e pepe e completate con un filo d’olio.

Lasciate riposare la pasta in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servirla.

Il consiglio

Per dare una nota più croccante al piatto, aggiungete alcune mandorle tostate e tritate grossolanamente. Per una versione più saporita, potete sostituire la mozzarella con feta oppure aggiungere olive nere e tonno.

 

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita

Le foto

© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai scoprire ed essere sempre informato su tutte le deliziose ricette della nostra rubrica.

LE PIÙ VISTE