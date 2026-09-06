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Pasta con crema di peperoni, pomodorini e stracciatella

Pasta con crema di peperoni, pomodorini e stracciatella

Un primo piatto cremoso e colorato che porta a tavola i sapori di fine estate

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

La fine dell’estate regala ancora peperoni dolci e pomodorini maturi. Possiamo approfittarne per preparare una pasta con crema di peperoni, pomodorini e stracciatella, un primo piatto semplice ma molto invitante.

Ingredienti per 4 persone

  • 320 g di pasta corta
  • 2 peperoni rossi
  • 200 g di pomodorini
  • 150 g di stracciatella
  • 1 spicchio d’aglio
  • olio extravergine d’oliva
  • qualche foglia di basilico
  • sale
  • pepe, facoltativo

Preparazione

Lavate i peperoni, eliminate semi e filamenti e tagliateli a pezzetti. In una padella fate imbiondire leggermente l’aglio con un filo d’olio, quindi aggiungete i peperoni e lasciateli cuocere a fuoco medio per circa 15-20 minuti, aggiungendo poca acqua se necessario.

Quando saranno morbidi, eliminate l’aglio e frullate i peperoni fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

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Nella stessa padella fate saltare per pochi minuti i pomodorini tagliati a metà, lasciandoli leggermente consistenti. Aggiungete quindi la crema di peperoni.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente, conservando un po’ dell’acqua di cottura. Trasferitela nella padella e amalgamate bene, aggiungendo poca acqua della pasta se la crema dovesse risultare troppo densa.

Il tocco finale

Distribuite la pasta nei piatti e aggiungete un cucchiaio abbondante di stracciatella, qualche pomodorino, basilico fresco e un filo d’olio extravergine.

Il contrasto tra la crema calda e dolce dei peperoni e la freschezza della stracciatella rende il piatto particolarmente gustoso.

Il consiglio: per un sapore più intenso, i peperoni possono essere prima arrostiti e spellati. La crema risulterà ancora più delicata e digeribile.

Tempo di preparazione: circa 35 minuti
Difficoltà: facile
Costo: economico

 

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