La pasta con crema di zucchine, speck croccante e parmigiano è un primo piatto perfetto per l'estate: le zucchine di stagione regalano una crema delicata che contrasta piacevolmente con la sapidità e la croccantezza dello speck.

La preparazione è molto semplice e non richiede panna: bastano le zucchine, un po' di parmigiano e l'acqua di cottura della pasta per ottenere una consistenza cremosa e avvolgente.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta corta, preferibilmente mezze maniche, rigatoni o fusilli

3 zucchine medie

120 g di speck

70 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

1 spicchio d'aglio

olio extravergine d'oliva

qualche foglia di basilico

sale

pepe nero

Preparazione

Lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele a rondelle o a piccoli cubetti.

In una padella fate scaldare un filo d'olio extravergine d'oliva con uno spicchio d'aglio. Aggiungete le zucchine, regolate leggermente di sale e lasciatele cuocere per circa 10 minuti, fino a quando saranno morbide. Se necessario, aggiungete un paio di cucchiai d'acqua.

Eliminate l'aglio e trasferite circa tre quarti delle zucchine nel bicchiere del frullatore. Aggiungete il parmigiano, qualche foglia di basilico, una macinata di pepe e un filo d'olio. Frullate fino a ottenere una crema liscia. Se dovesse risultare troppo densa, aggiungete poca acqua di cottura della pasta.

Nel frattempo tagliate lo speck a listarelle e fatelo rosolare in una padella senza aggiungere olio. Basteranno pochi minuti: dovrà diventare dorato e croccante. Toglietelo dalla padella e tenetelo da parte.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente, conservando un mestolo dell'acqua di cottura.

Versate la pasta nella padella con le zucchine rimaste, aggiungete la crema preparata e amalgamate a fuoco molto basso. Unite, se necessario, poca acqua di cottura fino a raggiungere la cremosità desiderata.

Spegnete il fuoco e completate con una spolverata di parmigiano.

Il tocco finale

Distribuite la pasta nei piatti e aggiungete lo speck croccante soltanto all'ultimo momento, in modo che mantenga la sua consistenza. Completate con qualche fogliolina di basilico, una macinata di pepe e, a piacere, qualche scaglia di parmigiano.

Il risultato è un piatto in cui la dolcezza delle zucchine incontra la nota sapida e croccante dello speck, senza risultare eccessivamente pesante. Per una versione ancora più fresca si può aggiungere, al momento di servire, un pizzico di scorza di limone grattugiata.

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