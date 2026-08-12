La pasta con crema di zucchine, speck croccante e parmigiano è un primo piatto perfetto per l'estate: le zucchine di stagione regalano una crema delicata che contrasta piacevolmente con la sapidità e la croccantezza dello speck.
La preparazione è molto semplice e non richiede panna: bastano le zucchine, un po' di parmigiano e l'acqua di cottura della pasta per ottenere una consistenza cremosa e avvolgente.
Ingredienti per 4 persone
- 320 g di pasta corta, preferibilmente mezze maniche, rigatoni o fusilli
- 3 zucchine medie
- 120 g di speck
- 70 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
- 1 spicchio d'aglio
- olio extravergine d'oliva
- qualche foglia di basilico
- sale
- pepe nero
Preparazione
Lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele a rondelle o a piccoli cubetti.
In una padella fate scaldare un filo d'olio extravergine d'oliva con uno spicchio d'aglio. Aggiungete le zucchine, regolate leggermente di sale e lasciatele cuocere per circa 10 minuti, fino a quando saranno morbide. Se necessario, aggiungete un paio di cucchiai d'acqua.
Eliminate l'aglio e trasferite circa tre quarti delle zucchine nel bicchiere del frullatore. Aggiungete il parmigiano, qualche foglia di basilico, una macinata di pepe e un filo d'olio. Frullate fino a ottenere una crema liscia. Se dovesse risultare troppo densa, aggiungete poca acqua di cottura della pasta.
Nel frattempo tagliate lo speck a listarelle e fatelo rosolare in una padella senza aggiungere olio. Basteranno pochi minuti: dovrà diventare dorato e croccante. Toglietelo dalla padella e tenetelo da parte.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente, conservando un mestolo dell'acqua di cottura.
Versate la pasta nella padella con le zucchine rimaste, aggiungete la crema preparata e amalgamate a fuoco molto basso. Unite, se necessario, poca acqua di cottura fino a raggiungere la cremosità desiderata.
Spegnete il fuoco e completate con una spolverata di parmigiano.
Il tocco finale
Distribuite la pasta nei piatti e aggiungete lo speck croccante soltanto all'ultimo momento, in modo che mantenga la sua consistenza. Completate con qualche fogliolina di basilico, una macinata di pepe e, a piacere, qualche scaglia di parmigiano.
Il risultato è un piatto in cui la dolcezza delle zucchine incontra la nota sapida e croccante dello speck, senza risultare eccessivamente pesante. Per una versione ancora più fresca si può aggiungere, al momento di servire, un pizzico di scorza di limone grattugiata.
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