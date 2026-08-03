Linguine con peperoni arrostiti, stracciatella e pangrattato al limone

È un piatto cremoso ma fresco, perfetto per agosto, e la stracciatella si scioglie leggermente con il calore della pasta senza appesantirla.
Ingredienti per due persone
- 180 g di linguine
- 2 peperoni (1 rosso e 1 giallo)
- 100 g di stracciatella
- 2 cucchiai di pangrattato
- 1 limone non trattato
- 1 spicchio d'aglio
- Olio extravergine d'oliva
- Basilico fresco
- Sale e pepe
Preparazione
- Arrostisci i peperoni in forno a 220 °C finché la pelle si annerisce. Chiudili in un sacchetto per 10 minuti, poi spellali e frullali con un filo d'olio, sale e qualche foglia di basilico.
- Tosta il pangrattato in una padella con un cucchiaio d'olio e aggiungi la scorza grattugiata del limone a fuoco spento.
- Cuoci le linguine al dente.
- Versa la crema di peperoni in una padella, aggiungi la pasta con un po' di acqua di cottura e manteca.
- Impiatta distribuendo sopra la stracciatella a cucchiaiate, completa con il pangrattato croccante, altro basilico e una macinata di pepe.
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