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Linguine con peperoni arrostiti, stracciatella e pangrattato al limone

Linguine con peperoni arrostiti, stracciatella e pangrattato al limone

È un piatto cremoso ma fresco, perfetto per agosto

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

È un piatto cremoso ma fresco, perfetto per agosto, e la stracciatella si scioglie leggermente con il calore della pasta senza appesantirla.

Ingredienti per due persone

  • 180 g di linguine
  • 2 peperoni (1 rosso e 1 giallo)
  • 100 g di stracciatella
  • 2 cucchiai di pangrattato
  • 1 limone non trattato
  • 1 spicchio d'aglio
  • Olio extravergine d'oliva
  • Basilico fresco
  • Sale e pepe

Preparazione

  1. Arrostisci i peperoni in forno a 220 °C finché la pelle si annerisce. Chiudili in un sacchetto per 10 minuti, poi spellali e frullali con un filo d'olio, sale e qualche foglia di basilico.
  2. Tosta il pangrattato in una padella con un cucchiaio d'olio e aggiungi la scorza grattugiata del limone a fuoco spento.
  3. Cuoci le linguine al dente.
  4. Versa la crema di peperoni in una padella, aggiungi la pasta con un po' di acqua di cottura e manteca.
  5. Impiatta distribuendo sopra la stracciatella a cucchiaiate, completa con il pangrattato croccante, altro basilico e una macinata di pepe.

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