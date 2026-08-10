Ricetta del giorno: involtini di bresaola con ricotta, rucola e limone

Quando fa caldo, soprattutto se si trascorre la giornata al mare, servono piatti freschi, facili da trasportare e che non richiedano di essere riscaldati. Gli involtini di bresaola con ricotta, rucola e limone sono una soluzione gustosa e leggera, perfetta da preparare anche la sera prima.

La sapidità della bresaola si abbina alla cremosità della ricotta, mentre rucola e limone regalano freschezza e profumo.

Ingredienti per 4 persone

16 fette di bresaola

250 g di ricotta

un mazzetto di rucola

1 limone non trattato

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

olio extravergine d’oliva

pepe

sale, se necessario

qualche foglia di basilico, facoltativa

Preparazione

Mettete la ricotta in una ciotola e lavoratela con una forchetta fino a renderla cremosa.

Aggiungete il parmigiano, un filo d’olio extravergine, una macinata di pepe e un po’ di scorza di limone grattugiata. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Lavate e asciugate accuratamente la rucola, quindi tritatene grossolanamente una parte e unitela alla crema di ricotta.

Disponete le fette di bresaola su un piano di lavoro. Mettete al centro di ciascuna fetta un cucchiaio di ripieno e arrotolate delicatamente formando gli involtini.

Sistemateli in un contenitore e completate con qualche foglia di rucola, un filo d’olio e poche gocce di succo di limone.

Come portarli in spiaggia

Gli involtini vanno conservati ben freddi fino al momento di partire.

Per il trasporto è importante utilizzare una borsa termica con ghiaccio sintetico o mattonelle refrigeranti, così da mantenere il piatto alla giusta temperatura fino al pranzo.

Meglio evitare di lasciare il contenitore esposto direttamente al sole.

Il consiglio in più

Per rendere gli involtini ancora più freschi si può aggiungere al ripieno qualche dadino molto piccolo di cetriolo.

In alternativa alla ricotta si può usare un formaggio fresco spalmabile, purché venga sempre mantenuto ben refrigerato durante il trasporto.

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