Cous cous estivo con pesce spada, zucchine e menta

Il cous cous incontra i sapori del Mediterraneo in una ricetta leggera ma ricca di gusto. Il pesce spada grigliato si abbina alla dolcezza delle zucchine, mentre la menta e la scorza di limone regalano freschezza e profumo. Un piatto unico che può essere servito tiepido o freddo, perfetto per un pranzo estivo o una cena all'aperto.

Ingredienti (4 persone)

320 g di cous cous precotto

350 g di pesce spada

2 zucchine

10 pomodorini datterini

1 limone biologico

Foglie di menta fresca

Olio extravergine d'oliva

Sale

Pepe nero

Qualche foglia di basilico (facoltativa)

Preparazione

Portate a ebollizione 320 ml di acqua leggermente salata. Spegnete il fuoco, aggiungete un cucchiaio d'olio e versate il cous cous. Coprite e lasciate riposare per circa cinque minuti, quindi sgranatelo con una forchetta.

Nel frattempo tagliate le zucchine a rondelle sottili e fatele rosolare in padella con un filo d'olio per 5-6 minuti, lasciandole croccanti.

Grigliate il pesce spada per pochi minuti per lato, quindi lasciatelo intiepidire e tagliatelo a cubetti.

Dividete a metà i pomodorini e unite tutti gli ingredienti al cous cous.

Condite con olio extravergine, scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo, pepe nero, menta spezzettata con le mani e, se gradito, qualche foglia di basilico.

Lasciate riposare in frigorifero per almeno trenta minuti prima di servire.

Il consiglio dello chef

Per un gusto ancora più intenso potete aggiungere qualche oliva taggiasca o una manciata di mandorle tostate tritate grossolanamente. Il cous cous acquisterà una piacevole nota croccante e un sapore ancora più mediterraneo.

Tempo di preparazione

Preparazione: 20 minuti

Riposo: 30 minuti

Difficoltà: Facile

Abbinamento

Accompagnate il piatto con un calice di Falanghina del Vesuvio ben fresca oppure, per una versione analcolica, con acqua aromatizzata a limone, cetriolo e menta.

Questa ricetta è estiva, raffinata e diversa da quelle che hai già pubblicato nelle scorse settimane. Inoltre si presta molto bene a essere valorizzata con una foto d'impatto per la homepage di Torresette.news.

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