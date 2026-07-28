Spiedini di salmone e albicocche alla griglia

Gli spiedini di salmone e albicocche sono un'alternativa sfiziosa ai classici secondi di pesce. La cottura veloce sulla griglia mantiene il salmone morbido e succoso, mentre le albicocche caramellano leggermente, regalando un piacevole equilibrio tra dolce e sapido.
Ingredienti per 4 persone
- 600 g di filetto di salmone fresco
- 8 albicocche sode
- 1 limone
- 2 cucchiai di miele
- olio extravergine d'oliva
- timo fresco
- sale
- pepe nero
Preparazione
Taglia il salmone a cubi regolari e dividi le albicocche a metà eliminando il nocciolo.
Prepara una marinatura con olio extravergine, miele, succo di limone, timo, sale e pepe. Lascia insaporire il salmone per circa 15 minuti.
Componi gli spiedini alternando un cubo di salmone e mezza albicocca.
Cuocili sulla griglia ben calda per circa 8-10 minuti, girandoli delicatamente su tutti i lati.
Servili con un'insalata di songino oppure con zucchine grigliate.
Il consiglio dello chef
Una spolverata di semi di sesamo tostati o di pistacchi tritati aggiungerà una nota croccante che esalterà il sapore del pesce.
Curiosità
L'abbinamento tra salmone e frutta estiva è molto diffuso nella cucina nordica e negli ultimi anni ha conquistato anche la gastronomia mediterranea grazie alla sua freschezza e al perfetto equilibrio di sapori.
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