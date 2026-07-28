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Spiedini di salmone e albicocche alla griglia

Spiedini di salmone e albicocche alla griglia

Piatto leggero, raffinato e perfetto per una cena d'estate.

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Gli spiedini di salmone e albicocche sono un'alternativa sfiziosa ai classici secondi di pesce. La cottura veloce sulla griglia mantiene il salmone morbido e succoso, mentre le albicocche caramellano leggermente, regalando un piacevole equilibrio tra dolce e sapido.

Ingredienti per 4 persone

  • 600 g di filetto di salmone fresco
  • 8 albicocche sode
  • 1 limone
  • 2 cucchiai di miele
  • olio extravergine d'oliva
  • timo fresco
  • sale
  • pepe nero

Preparazione

Taglia il salmone a cubi regolari e dividi le albicocche a metà eliminando il nocciolo.

Prepara una marinatura con olio extravergine, miele, succo di limone, timo, sale e pepe. Lascia insaporire il salmone per circa 15 minuti.

Componi gli spiedini alternando un cubo di salmone e mezza albicocca.

Cuocili sulla griglia ben calda per circa 8-10 minuti, girandoli delicatamente su tutti i lati.

Servili con un'insalata di songino oppure con zucchine grigliate.

Il consiglio dello chef

Una spolverata di semi di sesamo tostati o di pistacchi tritati aggiungerà una nota croccante che esalterà il sapore del pesce.

Curiosità

L'abbinamento tra salmone e frutta estiva è molto diffuso nella cucina nordica e negli ultimi anni ha conquistato anche la gastronomia mediterranea grazie alla sua freschezza e al perfetto equilibrio di sapori.

... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno

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