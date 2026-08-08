Ricetta del giorno:

Un primo piatto fresco e profumato, ideale per l’estate: la dolcezza delle zucchine incontra i gamberi e l’aroma agrumato del limone

Con il caldo di agosto cresce la voglia di portare in tavola piatti gustosi ma non troppo pesanti. I paccheri con crema di zucchine, gamberi e limone sono una ricetta semplice da preparare, elegante da presentare e perfetta anche per un pranzo estivo in compagnia.

La cremosità delle zucchine si abbina alla delicatezza dei gamberi, mentre la scorza di limone dona al piatto quella nota fresca che fa la differenza.

Ingredienti per 4 persone

320 g di paccheri

400 g di gamberi freschi

3 zucchine medie

1 spicchio d’aglio

1 limone non trattato

olio extravergine d’oliva

qualche foglia di basilico

sale

pepe

mezzo bicchiere di vino bianco, facoltativo

Preparazione

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle. In una padella fate scaldare un filo abbondante di olio extravergine con uno spicchio d’aglio. Aggiungete le zucchine, salate leggermente e lasciatele cuocere fino a quando saranno morbide.

Eliminate l’aglio e trasferite circa tre quarti delle zucchine in un recipiente. Aggiungete qualche foglia di basilico, un filo d’olio e poca acqua di cottura della pasta, quindi frullate fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

Pulite i gamberi eliminando testa, carapace e filo intestinale. Fateli saltare per pochi minuti nella stessa padella utilizzata per le zucchine. Se preferite, sfumate con poco vino bianco e lasciate evaporare.

Nel frattempo cuocete i paccheri in abbondante acqua salata e scolateli al dente, conservando un po’ dell’acqua di cottura.

Versate la crema di zucchine nella padella, unite i paccheri e amalgamate a fuoco basso. Se necessario aggiungete uno o due cucchiai di acqua di cottura. Incorporate infine i gamberi e le zucchine lasciate intere.

Il tocco finale

Spegnete il fuoco e completate con scorza di limone grattugiata, una macinata di pepe, qualche fogliolina di basilico e un filo di olio extravergine a crudo.

Servite immediatamente.

Il consiglio

Il segreto è non cuocere troppo i gamberi: due o tre minuti sono sufficienti per mantenerli morbidi e succosi. Per una versione ancora più cremosa si può aggiungere alla crema di zucchine un cucchiaio di robiola o di stracciatella.