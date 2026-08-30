L'orata al forno con pomodorini, olive e patate è una ricetta semplice ma molto gustosa, perfetta per un pranzo domenicale o una cena in famiglia.

Il pesce viene cotto insieme alle patate e ai pomodorini, che durante la cottura rilasciano i loro succhi creando un condimento naturale e saporito. Le olive e le erbe aromatiche completano un piatto leggero e tipicamente mediterraneo.

Ingredienti per 4 persone

2 orate da circa 600 g ciascuna, già pulite

600 g di patate

300 g di pomodorini

100 g di olive nere o verdi

2 spicchi d'aglio

1 limone

Prezzemolo fresco

Origano

Olio extravergine d'oliva

Mezzo bicchiere di vino bianco

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Sbucciate le patate e tagliatele a fettine sottili. Disponetele in una teglia rivestita con carta forno, conditele con olio extravergine d'oliva, sale, pepe e origano. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Cuocetele in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti, in modo da iniziare ad ammorbidirle prima di aggiungere il pesce.

Nel frattempo lavate le orate già eviscerate e asciugatele accuratamente. Inserite nella pancia di ciascun pesce uno spicchio d'aglio, qualche fettina di limone e del prezzemolo.

Togliete momentaneamente la teglia dal forno e adagiate le orate sulle patate. Aggiungete i pomodorini tagliati a metà e le olive.

Condite tutto con un altro filo d'olio e versate il vino bianco sul fondo della teglia.

La cottura

Rimettete in forno a 200 gradi per circa 25-30 minuti, a seconda delle dimensioni delle orate.

Durante la cottura potete irrorare il pesce un paio di volte con il fondo che si formerà nella teglia. L'orata sarà pronta quando la carne risulterà bianca, morbida e si staccherà facilmente dalla lisca.

Servitela ben calda accompagnandola con le patate, i pomodorini e le olive.

Il consiglio in più

Per rendere il piatto ancora più profumato potete aggiungere qualche cappero dissalato oppure della scorza di limone grattugiata poco prima di servire.

E attenzione alla cottura: il segreto per un'orata morbida e succosa è non lasciarla troppo a lungo in forno.

Un secondo piatto semplice, colorato e completo, capace di portare a tavola i profumi e i sapori del Mediterraneo.

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