Risotto con zucca, salsiccia e provola affumicata

Con l’avvicinarsi dell’autunno torna protagonista la zucca, ingrediente delicato e versatile che si abbina perfettamente al gusto deciso della salsiccia e alla nota filante della provola affumicata.

Il risotto con zucca, salsiccia e provola è un primo piatto cremoso e sostanzioso, ideale per un pranzo in famiglia o una cena tra amici. Una ricetta facile da realizzare, capace di portare in tavola sapori intensi e avvolgenti.

Ingredienti per 4 persone

320 grammi di riso Carnaroli

500 grammi di zucca già pulita

250 grammi di salsiccia

150 grammi di provola affumicata

un litro circa di brodo vegetale

mezza cipolla

mezzo bicchiere di vino bianco

40 grammi di parmigiano grattugiato

30 grammi di burro

olio extravergine d’oliva

sale

pepe nero

prezzemolo o rosmarino, secondo il gusto

Preparazione

Tagliate la zucca a cubetti piccoli. In una padella fate soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio extravergine d’oliva, quindi aggiungete la zucca e lasciatela cuocere per circa 15 minuti, versando qualche cucchiaio di brodo caldo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Quando la zucca sarà morbida, schiacciatene una parte con una forchetta fino a ottenere una crema, lasciando interi alcuni cubetti.

Private la salsiccia del budello, sbriciolatela e fatela rosolare in un’altra padella senza aggiungere olio. Quando sarà ben dorata, tenetela da parte.

Versate il riso nella casseruola con la zucca e lasciatelo tostare per un paio di minuti. Sfumate con il vino bianco e, quando l’alcol sarà evaporato, aggiungete gradualmente il brodo caldo, mescolando spesso.

A metà cottura unite la salsiccia rosolata. Continuate ad aggiungere il brodo poco alla volta fino a quando il riso sarà cotto ma ancora al dente.

Spegnete il fuoco e aggiungete il burro, il parmigiano grattugiato e la provola affumicata tagliata a dadini. Mescolate energicamente fino a ottenere un risotto cremoso e filante.

Lasciate riposare per un minuto, quindi completate con una macinata di pepe nero e, a piacere, prezzemolo tritato o qualche ago di rosmarino.

Il consiglio

Per rendere il risotto ancora più cremoso, frullate metà della zucca prima di aggiungere il riso. La provola va incorporata soltanto a fuoco spento, così si scioglierà senza diventare gommosa.

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Difficoltà: facile

Costo: economico

Abbinamento: vino bianco strutturato o rosso giovane e morbido