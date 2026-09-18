Risotto con zucca, salsiccia e provola affumicata

Con l’avvicinarsi dell’autunno torna protagonista la zucca, ingrediente delicato e versatile che si abbina perfettamente al gusto deciso della salsiccia e alla nota filante della provola affumicata.
Il risotto con zucca, salsiccia e provola è un primo piatto cremoso e sostanzioso, ideale per un pranzo in famiglia o una cena tra amici. Una ricetta facile da realizzare, capace di portare in tavola sapori intensi e avvolgenti.
Ingredienti per 4 persone
- 320 grammi di riso Carnaroli
- 500 grammi di zucca già pulita
- 250 grammi di salsiccia
- 150 grammi di provola affumicata
- un litro circa di brodo vegetale
- mezza cipolla
- mezzo bicchiere di vino bianco
- 40 grammi di parmigiano grattugiato
- 30 grammi di burro
- olio extravergine d’oliva
- sale
- pepe nero
- prezzemolo o rosmarino, secondo il gusto
Preparazione
Tagliate la zucca a cubetti piccoli. In una padella fate soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio extravergine d’oliva, quindi aggiungete la zucca e lasciatela cuocere per circa 15 minuti, versando qualche cucchiaio di brodo caldo.
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Quando la zucca sarà morbida, schiacciatene una parte con una forchetta fino a ottenere una crema, lasciando interi alcuni cubetti.
Private la salsiccia del budello, sbriciolatela e fatela rosolare in un’altra padella senza aggiungere olio. Quando sarà ben dorata, tenetela da parte.
Versate il riso nella casseruola con la zucca e lasciatelo tostare per un paio di minuti. Sfumate con il vino bianco e, quando l’alcol sarà evaporato, aggiungete gradualmente il brodo caldo, mescolando spesso.
A metà cottura unite la salsiccia rosolata. Continuate ad aggiungere il brodo poco alla volta fino a quando il riso sarà cotto ma ancora al dente.
Spegnete il fuoco e aggiungete il burro, il parmigiano grattugiato e la provola affumicata tagliata a dadini. Mescolate energicamente fino a ottenere un risotto cremoso e filante.
Lasciate riposare per un minuto, quindi completate con una macinata di pepe nero e, a piacere, prezzemolo tritato o qualche ago di rosmarino.
Il consiglio
Per rendere il risotto ancora più cremoso, frullate metà della zucca prima di aggiungere il riso. La provola va incorporata soltanto a fuoco spento, così si scioglierà senza diventare gommosa.
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 30 minuti
Difficoltà: facile
Costo: economico
Abbinamento: vino bianco strutturato o rosso giovane e morbido