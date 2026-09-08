Torta di fichi e mandorle, il dolce soffice di settembre che si prepara in pochi minuti

Settembre è il mese perfetto per approfittare degli ultimi frutti dell'estate e tra i protagonisti di questo periodo ci sono sicuramente i fichi, dolci e succosi.

La ricetta del giorno di oggi è una torta soffice di fichi e mandorle, un dolce casalingo facile da preparare che gioca sul contrasto tra la morbidezza dell'impasto, la dolcezza della frutta e la nota leggermente croccante delle mandorle.

Ottima a colazione, può essere servita anche a merenda o a fine pasto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ingredienti

Per una tortiera da circa 22-24 centimetri:

250 g di farina 00

100 g di farina di mandorle

4-5 fichi freschi

3 uova

140 g di zucchero

100 ml di olio di semi

100 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

40 g di mandorle a lamelle

scorza grattugiata di mezzo limone

un pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Prepariamo l'impasto

Rompete le uova in una ciotola, aggiungete lo zucchero e lavoratele con le fruste fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Versate lentamente l'olio di semi e successivamente il latte, continuando a mescolare.

Aggiungete la scorza grattugiata del limone, facendo attenzione a utilizzare soltanto la parte gialla.

In un'altra ciotola unite la farina 00, la farina di mandorle, il lievito e un pizzico di sale. Incorporate gradualmente gli ingredienti secchi al composto di uova, mescolando fino a ottenere un impasto omogeneo.

Aggiungiamo i fichi

Lavate delicatamente i fichi e asciugateli. Se la buccia è sottile e integra potete lasciarla; in alternativa, sbucciateli.

Tagliateli a spicchi.

Versate l'impasto nella tortiera precedentemente imburrata e infarinata oppure rivestita con carta forno. Sistemate gli spicchi di fico sulla superficie, senza spingerli troppo nell'impasto.

Distribuite infine le mandorle a lamelle.

La cottura

Cuocete la torta in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 40-45 minuti.

Prima di sfornarla fate la classica prova dello stecchino nella parte dell'impasto lontana dalla frutta: dovrà uscire asciutto. I tempi possono variare leggermente a seconda del forno e della quantità di umidità rilasciata dai fichi.

Lasciate raffreddare completamente la torta prima di estrarla dallo stampo.

Il tocco finale

Una volta fredda, spolverizzate leggermente la superficie con zucchero a velo.

Il risultato sarà una torta morbida e profumata, con i fichi che durante la cottura diventano ancora più dolci e le mandorle che regalano una piacevole nota croccante.

Il consiglio

Per rendere il dolce ancora più aromatico potete aggiungere all'impasto un pizzico di cannella oppure sostituire la scorza di limone con quella di un'arancia non trattata.

Per una versione ancora più golosa, invece, aggiungete all'impasto qualche scaglia di cioccolato fondente: fichi, mandorle e cioccolato formano un abbinamento particolarmente riuscito.

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 40-45 minuti

Difficoltà: facile

Costo: economico

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