The 50, ex tentatrice ci prova con Lorenzo Spolverato: arriva il due di picche

Le registrazioni della seconda edizione di The 50 Italia sarebbero ormai alle battute conclusive e dal castello continuano a filtrare indiscrezioni su quanto starebbe accadendo tra i concorrenti. Eliminazioni, tensioni e presunti flirt stanno alimentando la curiosità del pubblico ancora prima della messa in onda del reality su Prime Video.

Tra gli ultimi retroscena ce n'è uno che riguarda Sofia Costantini, ex tentatrice di Temptation Island, e Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello. A raccontarlo è stata Deianira Marzano: «Sofia ci ha provato con Lorenzo, ma lui non ha ceduto».

Sofia ci prova con Lorenzo, ma lui non cede

Secondo l'indiscrezione, dunque, Sofia Costantini avrebbe cercato un avvicinamento con Lorenzo Spolverato, senza essere ricambiata. Una dinamica che avrebbe comunque avuto poco tempo per svilupparsi: entrambi risulterebbero infatti già eliminati dal reality. Per capire cosa sia realmente accaduto tra loro bisognerà attendere le immagini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti lorenzo spolverato

Un altro retroscena riguarda Lucia Ilardo. Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, l'ex protagonista del Grande Fratello avrebbe avuto una sorta di flirt con un concorrente la cui identità non è stata ancora svelata. Proprio questo avvicinamento avrebbe provocato una lite con una persona alla quale Lucia era legata da un rapporto d'amicizia.

Javier Martinez sente la mancanza di Helena Prestes

Nessun nuovo interesse sentimentale, invece, per Javier Martinez. L'ex concorrente del Grande Fratello sarebbe riuscito ad arrivare molto avanti nella competizione e durante la permanenza nel castello avrebbe sentito particolarmente la mancanza della fidanzata Helena Prestes.

Secondo Deianira Marzano, Javier Martinez sarebbe stato eliminato a un passo dalla fase conclusiva e avrebbe accolto l'uscita con il desiderio di poter finalmente tornare dalla compagna.

Dal dietro le quinte arrivano inoltre racconti di un clima piuttosto teso: lunghe attese prima delle prove, stanchezza e nervosismo avrebbero caratterizzato diversi momenti delle registrazioni, contribuendo alle discussioni tra i partecipanti.

The 50 Italia, i nomi circolati sul cast

Intanto continua ad ampliarsi l'elenco dei protagonisti associati alla seconda edizione di The 50 Italia. Tra i nomi emersi nelle ultime indiscrezioni ci sono Carmen Borriello, Sofia Costantini, Manuel Di Bernardo, Mattia Fumagalli, Lorenzo Nobilio, Federica Rosatelli, Guendalina Canessa, Klodian Mihaj e il ballerino Alecksandro Rizzo.

A questi si aggiungono Alex Belli, Oriana Marzoli, Aida Nizar, Clizia Incorvaia, Dayane Mello, Elenoire Ferruzzi, Guendalina Tavassi, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Matilde Brandi, Lorenzo Spolverato, Stefania Orlando e Stefano Bettarini.

Gli altri nomi circolati nelle indiscrezioni sono quelli di Aida Yespica, Alberto Mezzetti, Genny Urtis, José Carlos Montoya, Lucia Ilardo e Sonia Lorenzini.