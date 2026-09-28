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Polpette di melanzane con provola: croccanti fuori e filanti dentro

Polpette di melanzane con provola: croccanti fuori e filanti dentro

Secondo piatto sfizioso e saporito, perfetto anche come antipasto o finger food

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Le polpette di melanzane con provola sono un secondo piatto sfizioso e saporito, perfetto anche come antipasto o finger food. Una ricetta semplice della tradizione mediterranea, con un cuore filante che le rende irresistibili.

Ingredienti per 4 persone

  • 700 g di melanzane
  • 150 g di provola, meglio se ben asciutta
  • 100 g di pane raffermo o mollica di pane
  • 1 uovo
  • 60 g di parmigiano grattugiato
  • 1 spicchio d'aglio
  • prezzemolo fresco
  • pangrattato q.b.
  • sale e pepe
  • olio di semi per friggere

Preparazione

Lavate le melanzane, eliminate le estremità e tagliatele a cubetti. Lessatele in acqua leggermente salata per circa 10 minuti, finché saranno morbide. Scolatele molto bene e, una volta intiepidite, strizzatele per eliminare quanta più acqua possibile.

Trasferite le melanzane in una ciotola e schiacciatele con una forchetta. Aggiungete il pane precedentemente ammorbidito e strizzato, l'uovo, il parmigiano, il prezzemolo tritato, un poco di aglio, sale e pepe. Amalgamate fino a ottenere un composto morbido ma facilmente lavorabile. Se necessario, aggiungete un po' di pangrattato.

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Tagliate la provola a piccoli cubetti. Prelevate una porzione dell'impasto, appiattitela sul palmo della mano e sistemate al centro un cubetto di provola. Richiudete formando una polpetta e passatela nel pangrattato.

Scaldate abbondante olio di semi e friggete poche polpette alla volta fino a quando saranno dorate e croccanti. Scolatele su carta assorbente e servitele calde, quando la provola all'interno è ancora filante.

Il consiglio

Per evitare che le polpette si aprano durante la cottura, è fondamentale strizzare molto bene le melanzane e utilizzare una provola poco acquosa. Dopo averle preparate, potete inoltre lasciarle riposare in frigorifero per circa 30 minuti prima di friggerle.

Variante al forno: disponete le polpette su una teglia con carta forno, irroratele con un filo d'olio e cuocetele a 200 °C per circa 20-25 minuti, girandole a metà cottura.

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