GF Vip, gli ascolti della settima puntata: il reality risale, ecco tutti i numeri

La Nazionale italiana domina gli ascolti televisivi di lunedì 5 ottobre, ma il Grande Fratello Vip riesce a recuperare terreno dopo il brusco calo registrato nella precedente puntata.

Su Rai 1, la gara di Nations League tra Italia e Turchia ha conquistato 8 milioni di spettatori, pari al 38,1% di share, lasciando a grande distanza la concorrenza.

Su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello Vip (clicca QUI per il resoconto), condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste, ha raccolto 1.778.000 spettatori con il 16% di share. Un risultato in crescita rispetto a venerdì 2 ottobre, quando il reality era sceso a 1.555.000 spettatori e al 13,8%, facendo registrare il dato più basso dall'inizio dell'edizione. In pochi giorni il programma ha quindi recuperato 2,2 punti di share e oltre 220mila spettatori, peraltro in una serata caratterizzata dalla fortissima concorrenza della Nazionale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

GF Vip 2026, gli ascolti di tutte le puntate

La nuova edizione ha debuttato il 17 settembre con 1.879.000 spettatori e il 16,9% di share. La seconda puntata del 19 settembre è scesa a 1.532.000 e 15,8%, mentre il 21 settembre è arrivato finora il miglior risultato stagionale: 1.906.000 spettatori e il 18,3%. Il 25 settembre il GF Vip ha ottenuto 1.783.000 spettatori e il 17%, il 28 settembre 1.826.000 e il 16,6%, prima del minimo del 2 ottobre con 1.555.000 e il 13,8%. Ieri sera, 5 ottobre, la risalita a 1.778.000 spettatori e al 16%.

L'andamento evidenzia dunque una certa instabilità negli ascolti, con il reality che nelle prime sette puntate ha oscillato tra il 13,8% e il 18,3% di share. Il risultato di ieri rappresenta però un segnale positivo per Canale 5: il GF Vip è tornato al 16% proprio nella serata più difficile, contro gli 8 milioni della Nazionale. Saranno le prossime puntate a chiarire se si tratta di una risalita episodica oppure dell'inizio di un recupero più stabile.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 La ragazza della palude ha ottenuto 1.009.000 spettatori con il 5,8%, mentre Italia 1 con Jack Reacher – Punto di non ritorno ha raccolto 1.126.000 spettatori e il 6,3%. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose ha raggiunto 1.170.000 spettatori con l'8,2%; su Rete 4 Quarta Repubblica News 696.000 con il 3,9% e su La7 La Torre di Babele 685.000 con il 3,6%. Chiudono Tv8 con Io prima di te, 387.000 spettatori e il 2,4%, e il Nove con Little Big Italy, seguito da 359.000 spettatori con il 2,7%.